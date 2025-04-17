Öğretmen ataması ne zaman? MEB 25 bin Öğretmen atama başvurusu, branş ve kadro dağılımı açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni öğretmen ataması gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "25 bin öğretmen atama sürecini başlatıyoruz" sözlerinin ardından adaylar "Öğretmen ataması branş ve kontenjanlar açıklandı mı, nasıl olacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, 2025 öğretmen ataması ne zaman?
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Öğretmen ataması için müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 25 bin öğretmen atama haberini duyurdu. Bu atamalardan 10 bini Milli Eğitim Akademisi'ne yönelik olacak. İşte, MEB Öğretmen ataması tarihi, başvuru şartları ve kadro dağılımına yönelik bilgiler
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2025 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Nisan 2025 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 25 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu.
"25 BİN YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI SÜRECİNİ BAŞLATTIK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10.000'i Milli Eğitim akademisine olmak üzere 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattık. Milli Eğitim Bakanlarımız atama takvimiyle ilgili bilgilendirmeyi önümüzdeki dönemde yapacak." dedi.
Buna göre, KPSS'ye giren adayların başvuruları 21 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında alınacak. 7 Mayıs'ta ise mülakata katılmaya hak kazanan adaylar açıklanacak. Süreç, öğretmen adayları için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.
Puan sıralamasına göre alan kontenjanlarının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınav ve KPSS puanlarının yüzde 50'si esas alınarak oluşturulacak puan üstünlüğüne göre sözleşmeli öğretmen atamaları gerçekleştirilecek.
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10 BİN ATAMA TAKVİMİ BEKLENİYOR
Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Geleceğimizi inşa edecek nesillerin yetiştirilmesinde görev almak üzere eğitim ailemize yeni katılacak öğretmenlerimizin atanma işlemlerinin her aşamasındaki tüm çalışmalar, mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütülecektir. "
ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
Öğretmen atama tarihi henüz belli değil. 25 bin öğretmen ataması, Milli Eğitim Bakanlığı'nın personel sayfası üzerinden yayınlanacak başvuru kılavuzu ile belli olacak.
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KADRO VE BRANŞLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB tarafından 2025 yılı 25 bin öğretmen atama takvimi duyuruldu. 2024 KPSS puanına göre yapılacak olan 15 bin öğretmen için Kadro ve branş dağılımına ilişkin duyuru 18 Nisan tarihinde MEB tarafından duyurulacak. Millî Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır.