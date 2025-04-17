Öğretmen ataması ne zaman? MEB 25 bin Öğretmen atama başvurusu, branş ve kadro dağılımı açıklandı mı?

2025 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Nisan 2025 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 25 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu.

"25 BİN YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI SÜRECİNİ BAŞLATTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10.000'i Milli Eğitim akademisine olmak üzere 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattık. Milli Eğitim Bakanlarımız atama takvimiyle ilgili bilgilendirmeyi önümüzdeki dönemde yapacak." dedi.

Buna göre, KPSS'ye giren adayların başvuruları 21 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında alınacak. 7 Mayıs'ta ise mülakata katılmaya hak kazanan adaylar açıklanacak. Süreç, öğretmen adayları için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Puan sıralamasına göre alan kontenjanlarının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınav ve KPSS puanlarının yüzde 50'si esas alınarak oluşturulacak puan üstünlüğüne göre sözleşmeli öğretmen atamaları gerçekleştirilecek.