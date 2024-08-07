20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için süreç devam ediyor. Sözlü sınav rehberine göre sınavlar belirlenen 20 ilde ve sınav esnasında kamera kaydı alınarak gerçekleştirildi. Mülakatlara katılım sağlayan binlerce öğretmen sözlü sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklamalarına odaklandı. Mülakatta adayların sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formuyla puanlanacak. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Peki, MEB 20 bin öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?