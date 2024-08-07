Öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları sorgulama
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için süreç devam ediyor. Başvurular 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınmış, sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Haziran ayında açıklanmıştı. 1 Temmuz itibarıyla mülakatlara katılan öğretmen adayları sonuçların ne zaman, hangi tarihte ilan edileceğini merak ediyor. Sözlü sınav sonuçları için MEB açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, MEB 20 bin öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Öğretmen ataması mülakat sonuçları sorgulama ekranı.
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20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için süreç devam ediyor. Sözlü sınav rehberine göre sınavlar belirlenen 20 ilde ve sınav esnasında kamera kaydı alınarak gerçekleştirildi. Mülakatlara katılım sağlayan binlerce öğretmen sözlü sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklamalarına odaklandı. Mülakatta adayların sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formuyla puanlanacak. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Peki, MEB 20 bin öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024 itibarıyla başladı.
Mülakatların sona ermesinin ardından sonuçlar için bekleyiş başladı. Ancak sözlü sınav sonuçları henüz açıklanmadı.
Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
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MÜLAKAT SONUÇ ÖĞRENME NASIL OLACAK?
Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak.
Adaylar e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.
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TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV TABAN PUANLARI AÇIKLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların alan bazlı taban puanları açıklandı.
Bakanlığın internet adresi üzerinden yapılan duyuruda, "2024 Mayıs Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Sözlü Sınava Çağrılan Adaylara Ait Alan Bazlı Taban Puanlar" listesine yer verildi:
ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT SINAVI TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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