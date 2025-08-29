Habertürk
        Öğretmen, 70 yaşındaki kiracısını 500 lira için öldürmüş! | Son dakika haberleri

        Öğretmen, 70 yaşındaki kiracısını 500 lira için öldürmüş!

        Adana'nın Kozan ilçesinde bir okulda öğretmen olduğu öğrenilen şüpheli, yayla evindeki kiracısını 500 TL'lik arızalı şofben parası tartışmasına darp etti. Yaralanıp evine giden kiracı hayatını kaybetti, şüpheli ise kaçtı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2025 - 19:24 Güncelleme: 29.08.2025 - 19:29
        Öğretmen, 70 yaşındaki kiracısını 500 lira için öldürmüş!
        Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Kuytucak Mahallesi Savruk Yaylası’nda, ev sahibi Yener R., 4 yıldır kiracısı olan 70 yaşındaki Hüseyin Başak’tan şofben arızası için 500 TL talep etti.

        Başak ise, şofbenin kullanılmadığını söyleyerek parayı vermek istemedi. Bunun üzerine dün başlayan tartışma, bugün köy meydanında kavgaya dönüştü.

        Ev sahibi Yener R. ve eşi, 3 çocuk babası Başak’ı sopa ve demir levye ile darp etti. Kavganın ardından evine dönen Başak, kısa süre sonra fenalaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, acılı aileyi güçlükle sakinleştirdi.

        REKLAM

        CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

        Savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinde Başak’ın vücudunda darp izleri bulunduğu belirlendi. Hayatını kaybeden Başak'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        Olayın ardından eşi ve çocuklarıyla birlikte araçla kaçan şüphelinin ilçedeki meslek lisesinde daha önce müdür yardımcısı olarak görev yaptığı, şimdi ise öğretmenliğe geçtiği öğrenildi. Şüpheli öğretmen ve eşinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

