01 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Öğretim görevlisi atamalarına "tezli yüksek lisans" şartı getirildi
- Yükseköğretim Kurulunun, düzenlemeyi, tezsiz yüksek lisans mezunlarının da öğretim görevlisi olabilmesine imkan tanıyan mahkeme kararına yapılan itirazın yerinde bulunmasının ardından hayata geçirdiği öğrenildi - Araştırma görevlisi olarak atanmak için 35 yaş sınırı konusunda da yeni düzenleme üzerinde çalışıldığı belirtildi
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) öğretim görevlisi olarak atanabilmek için tezli yüksek lisans mezunu olmayı zorunlu kılan koşul, yeniden yönetmelikteki yerini aldı.
AA muhabirinin YÖK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Danıştay Sekizinci Dairesi'nin 17 Mayıs 2019 tarihli kararında, öğretim üyesi dışında öğretim elemanlı kadrolara yapılacak atamalardaki usul ve esasları belirleyen, ilgili mevzuattaki öğretim görevlisi olmak için "en az tezli yüksek lisansa" sahip olma koşulunun yürütmesi durdurulmuştu.
Yükseköğretim Kurulu, bu karar üzerine zorunlu olarak tezsiz yüksek lisans mezunlarının da öğretim görevlisi olabilmesinin önünü açan yönetmelik değişikliğini 3 Ekim 2019'da yapmıştı.
YÖK, öğretim görevliliğine atanmada "kalite" çıtasını yükseltme politikasının gereği olarak söz konusu mahkeme kararına itirazda bulundu.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, YÖK'ün itirazı haklı bulundu ve "en az tezli" ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin karar kaldırıldı.
- Atanmaya hak kazananların hakkı korundu
YÖK'ün bu mahkeme kararı üzerine değişiklik yaptığı "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Düzenlemeyle, bugün itibarıyla meslek yüksekokullarının uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki üniversitelerin tüm yükseköğretim birimlerinde, öğretim görevlisi kadrolarına başvurabilmek için, en az tezli yüksek lisans mezunu olmak şartı tekrar yönetmelikteki yerini aldı.
Söz konusu düzenlemede, yönetmelik değişikliği öncesi tezsiz yüksek lisans mezunu olarak öğretim görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazananların hakları korundu.
- 35 yaş için de çalışma başlatıldı
Öte yandan YÖK'ün, Danıştay'ın araştırma görevliliğine atanmak için "35 yaş sınırının kaldırılmasına" ilişkin kararıyla da ilgili çalışma başlattığı ve akademik açıdan 50-55 yaşındaki kişilerin araştırma görevlisi olmasının uygun olmaması düşüncesinden hareketle yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığı öğrenildi.
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