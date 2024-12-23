Öğrenimini Türkiye'de sürdüren Suriye Dışişleri Bakanı'nın, hocasından esprili paylaşım

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Şeybani'nin 1987'de Haseke şehrinde doğup Şam'da yaşadığı, 2009 yılında Şam Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olduğu belirtildi.

Şeybani'nin 2022 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programından mezun olduğu aktarılan açıklamada, tez konusunun ise ''Arap İsyanlarının 2010-2020 Yılları Arasında Suriye'ye Yönelik Türk Dış Politikasına Etkisi'' olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Şeybani'nin aynı üniversitede doktora eğitimine devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Hocasından esprili paylaşım

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde görev yapan Doç. Dr. Hasan Aksakal, Esaad Hasan Şeybani'nin kendisinin öğrencisi olduğunu ve derslere neden gelmediğini merak ettiğini yazdığı bir paylaşım yaptı.

"Doktora öğrencim Esad Hasan, az önce öğrendim ki Suriye’nin yeni Dışişleri Bakanı olmuş. Ben de derslere iki haftadır niye gelmiyor diye Endonezyalı, Filistinli sınıf arkadaşlarına soruyordum" diye yazan Aksakal, "Eh, artık 'Mazeretim var, gelemiyorum' deyip finallerden kalmaz inşallah…" diyerek öğrencisi ile ilgili esprili bir paylaşımda bulundu.