        Öğrenciye tacizden öğretim görevlisine uzaklaştırma | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Öğrenciye tacizden öğretim görevlisine uzaklaştırma!

        Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan öğretim görevlisi hakkındaki dosya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yüksek Disiplin Kuruluna bildirildi. Bahse konu öğretim görevlisinin üniversite ile ilişiğinin kesilmesi ve en ağır cezanın uygulanması istendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 11:52 Güncelleme: 01.10.2025 - 11:52
        Öğrenciye tacizden öğretim görevlisine uzaklaştırma!
        Burdur'da, edinilen bilgiye göre, olay, 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Döneminde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde yaşandı.

        CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR ATTI

        İHA'daki habere ve iddiaya göre, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde çalışan doktor öğretim görevlisi M.B., bölümdeki öğrencisine taciz ve cinsel içerikli mesajlar attı. Bunun üzerine kız öğrenci vakit kaybetmeden durumu fakülte yönetime bildirdi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Fakülte yönetimi tarafından üniversite yönetimine aktarılmasının ardından bahse konu öğretim görevlisi hakkında görevinden uzaklaştırma kararı alınarak soruşturma başlatıldı. Üniversite tarafından yapılan tahkikattın tamamlanmasının ardından öğretim görevlisi hakkında 'kamu görevinden çıkarma' teklifi ile konu Yükseköğretim Kurulu, Yüksek Disiplin Kuruluna bildirildi.

        ÜNİVERSİTE İLE İLİŞİĞİ KESİLECEK

        Üniversite yönetimi tarafından sürecin hassas ve tüm detaylarıyla ilerledi öğrenilirken bahse konu öğretim görevlisinin üniversite ile ilişiğinin kesilmesi ve en ağır cezanın uygulanması istendi.

        #Burdur
        #Son dakika haberler
