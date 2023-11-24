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        Haberler Gündem Eğitim Öğrencilerinin desteğiyle kanseri yenen Feride öğretmene evinin önünde sürpriz kutlama

        Öğrencilerinin desteğiyle kanseri yenen Feride öğretmene evinin önünde sürpriz kutlama

        Aydın'da 7 yıl önce yakalandığı meme kanseriyle mücadelesinde öğrencilerinin videolu destek mesajlarıyla moral bulan ve tedavisinin ardından sağlığına kavuşan ilkokul öğretmeni Feride Öztekin, sürpriz kutlamayla mutluluk yaşadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 15:25 Güncelleme: 24.11.2023 - 15:25
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        Öğrencilerinin desteğiyle kanseri yenen Feride öğretmene evinin önünde sürpriz kutlama
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        Aliya İzzetbegoviç İlkokulunda görev yapan 44 yaşındaki Feride Öztekin, 2016 yılında meme kanserine yakalandı. 1 yıl boyunca öğrencilerinden uzak kalan Feride öğretmene öğrencileri, çektikleri videolarla destek mesajları gönderdi.

        Hastalığı yenerek çok sevdiği mesleğine ve öğrencilerine dönen Öztekin, öğrencilerini kanser hastalığına karşı bilinçlendirmek üzere de çalışmalar yapmaya başladı. Öğrencileriyle kanser hastalarını ziyaret eden Öztekin, saçlarını lösemi hastalarına bağışladı.

        Öğrencileri bu yıl da öğretmenlerine olan sevgilerini sürpriz bir kutlamayla gösterdi. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle aileleriyle birlikte Feride öğretmenin Efeler ilçesindeki evinin önüne gelen öğrenciler, meşale yakıp şarkılar söyledi, öğretmelerini sokağa davet etti.

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        "Feride öğretmenim seni bu dünyada en çok kim sever? Ben tabii ki" yazılı pankart açan öğrencilerini kucaklayan Feride Öztekin, duygusal anlar yaşadı.

        "FERİDE HOCAM DUALARIMIZ SENİNLE"

        Feride Öztekin, mesleğine ve öğrencilerine sevginin kendisini hayata bağladığına inandığını söyledi.

        Hastalığı sonrası öğrencilerinden uzak kalmanın kendisini üzdüğünü ve zor bir süreç yaşadığını anlatan Öztekin, şöyle konuştu: "Hastalığım sürecinde beni en çok yüreklendiren, savaşmam gerektiğini düşündüren şeylerden biri de öğrencilerimdi. Konya'da, Urfa'da görev yaptım ve yıllar geçti aradan. Öğrencilerim hasta olduğumu duydukları zaman telefon görüşmelerimiz oldu. Onun yanında video çekip gönderenler... Hatta eski bir öğrencim, sadece 2 yıl öğretmenliğini yapmıştım, askerdeyken benim hastalığımı öğrenip arkadaşlarıyla tekmil vererek, 'Feride hocam dualarımız seninle.' demişti ve bu video gerçekten benim silkelenişim oldu. Daha birçok öğrencinin yüreğine dokunabilmek adına iyileşmem, çalışmam gerektiğini anladım. Bu hastalıkta umut, inanmak en büyük ilaç. Benim umudum, inancım da öğrencilerim ve onların sevgisi."

        Öztekin, kanser hastalıklarının süreç içerisinde nüksetme olasılığının yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Ömür boyu bu hastalıkla birlikte yaşayacağız. Bunu bütün kanser hastaları biliyor. Her an başka bir organımızda ortaya çıkabilir. Ama öğrencilerim benim en büyük moral kaynağım ve bu hastalıkta en büyük ilaçlardan biri de moral. Öğrencilerle birlikte olmak, her gün okula gelebilmek... Bence bu inanç ve şevk beni ayakta tutuyor" ifadelerini kullandı.

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