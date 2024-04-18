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        Haberler Gündem 3. Sayfa Öğrencilerin bıçaklı kavgası: 2 yaralı

        Öğrencilerin bıçaklı kavgası: 2 yaralı

        Erzurum'da üniversite kampüsünde çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 öğrenci yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 00:24 Güncelleme: 18.04.2024 - 00:37
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        Öğrencilerin bıçaklı kavgası: 2 yaralı
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        Atatürk Üniversitesi'nin kampüs girişinde iki grup üniversite öğrencisi arasında çıkan tartışma, bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Üniversite kampüsünde kavga: 4 yaralı, 10 gözaltı
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        Kavgada üniversite öğrencilerinden M.S.B (22) ile A.B (22) yaralandı.

        Fotoğraf: AA

        Yaralı öğrencilerin kampüs içerisinde uygulama yapan trafik polislerinin yanına giderek yardım istemesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        A.B ile ağır yaralı M.S.B, Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçtığı belirlenen şüpheli Y.E.B, polis ekiplerince otomobilde yakalandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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