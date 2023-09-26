Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet desteği ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? 10 GB internet desteğinden kimler yararlanabilir?

        Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet desteği ne zaman başlıyor, şartları neler?

        Ak Parti'nin seçim vaatleri arasında yer alan üniversite öğrencilerine sınırlı ücretsiz internet desteğine ilişkin kritik açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin olarak, "Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca da aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz." ifadelerini kullandı. Yapılan bu açıklama, "Öğrencilere 10 GB internet desteği ne zaman başlıyor, şartları neler? 10 GB internet desteğinden kimler yararlanacak?" Sorularını gündeme getirdi. İşte öğrencilere ücretsiz 10 GB internet desteğine ilişkin gerekli şartlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 21:20 Güncelleme: 26.09.2023 - 21:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere vergisiz telefon ve 10 GB internet desteğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti Seçim Beyannamesinde de yer alan ücretsiz 10 GB internet desteğinin şartları belli oldu. Peki, "Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet desteği ne zaman başlıyor, şartları neler? 10 GB internet desteğinden kimler yararlanacak?" İşte ayrıntılar...

        • 2

          ÖĞRENCİLERE BEDAVA İNTERNET ŞARTLARI NELER?

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabinesi toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

          Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere ücretsiz 10 GB internet desteğine ilişkin şunları söyledi;

        • 3

          Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. 9 bin 500 lirayı geçmeyen telefon ve bilgisayar için 5 bin 500 liraya kadar teknoloji desteği vereceğiz. Bu destekle cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne bilgisayarlar için ise yüzde 16,7'sine kadar tutarda destek sağlayacağız. Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. İstedikleri 3 mobil şebeke üzerinden kullanabilecekler. 18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz. Kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. İmkanları daha da genişleteceğiz.

        • 4

          ÖĞRENCİLERE 10 GB İNTERNET NE ZAMAN VERİLECEK?

          Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Detaylar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Maçta 1 gol var
        Maçta 1 gol var
        Dehşetin sırrı çözüldü
        Dehşetin sırrı çözüldü
        Kerem pas verdi, Icardi kaçırdı!
        Kerem pas verdi, Icardi kaçırdı!
        Borsada iyimserlik sürecek mi?
        Borsada iyimserlik sürecek mi?
        Ayasofya'da kırılan kapıyla ilgili dava açıldı!
        Ayasofya'da kırılan kapıyla ilgili dava açıldı!
        ABD'den Amazon'a 'haksız rekabet' davası
        ABD'den Amazon'a 'haksız rekabet' davası
        Büyükekşi, Süper Kupa için tarih verdi
        Büyükekşi, Süper Kupa için tarih verdi
        Rusya: ABD Suriye'de petrol kaçakçılığı yapıyor
        Rusya: ABD Suriye'de petrol kaçakçılığı yapıyor
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        Minik Defne'nin doğuştan "yarım kalbi" artık sağlıkla atacak
        Minik Defne'nin doğuştan "yarım kalbi" artık sağlıkla atacak
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Ronaldo evlendi
        Ronaldo evlendi
        İsmail Kartal etkisi!
        İsmail Kartal etkisi!
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Habertürk Anasayfa