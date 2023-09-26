Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet desteği ne zaman başlıyor, şartları neler?
Ak Parti'nin seçim vaatleri arasında yer alan üniversite öğrencilerine sınırlı ücretsiz internet desteğine ilişkin kritik açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin olarak, "Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca da aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz." ifadelerini kullandı. Yapılan bu açıklama, "Öğrencilere 10 GB internet desteği ne zaman başlıyor, şartları neler? 10 GB internet desteğinden kimler yararlanacak?" Sorularını gündeme getirdi. İşte öğrencilere ücretsiz 10 GB internet desteğine ilişkin gerekli şartlar...
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Gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere vergisiz telefon ve 10 GB internet desteğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti Seçim Beyannamesinde de yer alan ücretsiz 10 GB internet desteğinin şartları belli oldu. Peki, "Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet desteği ne zaman başlıyor, şartları neler? 10 GB internet desteğinden kimler yararlanacak?" İşte ayrıntılar...
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ÖĞRENCİLERE BEDAVA İNTERNET ŞARTLARI NELER?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabinesi toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere ücretsiz 10 GB internet desteğine ilişkin şunları söyledi;
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Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. 9 bin 500 lirayı geçmeyen telefon ve bilgisayar için 5 bin 500 liraya kadar teknoloji desteği vereceğiz. Bu destekle cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne bilgisayarlar için ise yüzde 16,7'sine kadar tutarda destek sağlayacağız. Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. İstedikleri 3 mobil şebeke üzerinden kullanabilecekler. 18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz. Kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. İmkanları daha da genişleteceğiz.
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ÖĞRENCİLERE 10 GB İNTERNET NE ZAMAN VERİLECEK?
Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Detaylar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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