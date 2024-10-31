Öğrenciler Van Gölü sahilini temizledi

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Ahlat Şehit Murat Sarıgül İmam Hatip Ortaokul öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Van Gölü Temiz Kalsın" sloganıyla, ilçenin Van Gölü sahilinde çöp topladı.

Okul idaresi ve öğretmenleri ile birlikte Van Gölü sahilinde ellerinde eldiven ve poşetlerle çöp toplayan öğrenciler, Van Gölü'nün ve çevrenin kirletilmemesi ve korunması çağrısında bulundu.

Öğrencilerle birlikte etkinliğe katılan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sedat Koçaklı, sosyal sorumluluk ve çevre bilinci kapsamında bir proje başlattıklarını söyledi.

Koçaklı, "Beşinci sınıf öğrencilerimizle sosyal sorumluluk projesi kapsamında 'Van Gölü Temiz Kalsın' isimli bir proje başlattık. Amacımız öğrencilerimize çevre bilincini yerleştirmek. Ayrıca doğaya karşı duyarlı bir kamuoyu oluşturmaktır. Yarınlara daha güzel ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak umuduyla böyle bir çalışma yapıyoruz. Bunu yapmaktan mutluyuz. Umarım tüm toplumumuzda bu bilinci edinir ve daha güzel bir Türkiye bırakır" dedi.