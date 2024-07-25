Öğrenci akbiline yaş sınırı ile ilgili son durum merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Temmuz Ayı Toplantısı'nda toplu taşımaya yüzde 13 zam yapıldı. Bir diğer merak edilen konu ise İstanbulkart öğrenci 30 yaş sınırı tarifesinin değişip değişmediğidir. Peki 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar oldu, kaç TL/lira basıyor?