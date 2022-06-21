AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ O TARİHE İŞARET ETTİ



AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, öğrenci affı için çalışma başlatıldığını duyurdu. Akbaşoğlu, "Üniversitesi öğrencileri için af çalışması başlattık. Lisans ve doktora öğrencilerini de kapsıyor. Temmuz ayından önce teklife dönüşecek" dedi.



AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, AK Parti'nin 'Öğrenci Affı' ile ilgili bir yasal düzenleme üzerinde çalıştığını belirterek, "Üniversite öğrencilerimiz ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Yüksek öğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen üniversite öğrencilerimize, Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde çeşitli nedenlerle eğitim öğretim hakkı sona eren öğrencilerimize, öğrenci affıyla eğitim öğretim haklarına tekrar geri dönebilmeleri imkanı getiren çalışmayı başlattık.