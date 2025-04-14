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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ognjen Mimovic'ten Mourinho itirafı - Fenerbahçe Haberleri

        Ognjen Mimovic'ten Mourinho itirafı

        Ara transfer döneminde Kızılyıldız'dan Fenerbahçe'nin yolunu tuttuktan sonra Zenit'e kiralanan Ognjen Mimovic, teknik direktör Jose Mourinho'yla ilgili bir itirafta bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 15:22 Güncelleme: 14.04.2025 - 15:22
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        Ognjen Mimovic'ten Mourinho itirafı!
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        Rus ekibi Zenit'te kiralık olarak forma giyen Ognjen Mimovic, teknik direktör Jose Mourinho'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

        JOSE MOURİNHO İTİRAFI

        Sırp futbolcu, "Fenerbahçe'ye transfer olduğumda Jose Mourinho ile konuştum ve bu yaptığımız tek görüşme oldu çünkü İstanbul'da sadece 10 gün gibi kısa bir süre kaldım. Türkiye'de oynayamayacağım için Mourinho ile benim için hangi tercihin daha iyi olacağını konuştuk. Mourinho'ya rahat oynayabileceğim bir kulüp hakkında soru sordum ve o da bana Zenit'in benim için harika bir takım olduğunu ve gidip oynamam gerektiğini söyledi." ifadelerini kullandı.

        20 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'den Zenit'e kiralanmasının ardından Rus ekibinde 5 maçta sahaya çıktı.

        Fenerbahçe, Mimovic'i ara transfer döneminde Kızılyıldız'dan kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler, Allan Saint-Maximin'in Napoli'ye transferinin gerçekleşmemesinin ardından yabancı kontenjanı nedeniyle Mimovic'i Zenit'e kiralamıştı.

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