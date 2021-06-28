Orman Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. OGM sonuçları Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında açıklanacak. Vatandaşlar sonuçlara http://isealim.ogm.gov.tr adresinden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecek...

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Kura çekimi 29.06.2021-04.07.2021 tarihleri arasında olacaktır. Kuranın net tarihi ilgili bölge müdürlüğünün internet sitesinde yayınlanacaktır. Orman Bölge müdürlüklerinin internet sitelerine www.ogm.gov.tr den ulaşabilirsiniz.

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İşe alım süreci, Kura usulü sonrasında sözlü ve uygulamalı sınav şeklinde uygulanacaktır. (İlanın bulunduğu İşyeri hangi Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ise sözlü ve uygulamalı sınav o Orman Bölge Müdürlüğünce yapılacaktır.)

Adaylardan istenecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav yeri, sınav tarihi ve İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden ilan edilecektir.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.