Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam OGM işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM 4 bin 500 işçi alımı kura sonucu isim isim liste nasıl öğrenilir?

        OGM işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM 4 bin 500 işçi alımı kura sonucu isim isim liste nasıl öğrenilir?

        Orman Genel Müdürlüğü 4500 personel alımı yapacağını açıklamıştı. Pozisyon için belirtilen şartları yerine getiren adaylar kura çekimi ile belirlenecek. Kura yeri ve tarihi, İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek ve ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacak. Peki OGM işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM 4 bin 500 işçi alımı kura sonucu isim isim liste nasıl öğrenilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 11:20 Güncelleme: 02.04.2025 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Orman Genel Müdürlüğü, 7 farklı pozisyonda olmak üzere toplamda 4 bin 500 geçici işçi alımı yapacağını açıkladı. İşçi alımı başvurusunda bulunan adaylar tüm duyuruları ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden takip edebilecek. Kura çekimi bilgileri resmi internet sitesinde duyurular kısmında yer alıyor. Peki OGM işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        • 2

          OGM 4.500 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          OGM 4.500 işçi alımı kura çekimi işlemleri 28 Mart tarihinde tamamlandı. Tüm illerde kura çekimi noter huzurunda canlı yayında gerçekleşti. Orman Bölge Müdürlükleri sosyal medya hesapları üzerinden kuralar canlı yayınlandı.

          OGM 4.500 işçi alımı asil ve yedek adaylar liste şeklinde 4 Nisan Salı günü açıklanacak. Araya bayram tatili girdiğinden OGM işçi alımı sonuçlarının erken açıklanması beklenmiyor.

          OGM kura sonuçlarının PDF listesinin, tüm kura sonuçlarının sisteme yüklenmesiyle birlikte 4 Nisan Cuma gününe kadar yayımlanması bekleniyor.

        • 3

          OGM İŞÇİ ALIMI SONUCU NEREDEN AÇIKLANACAK?

          Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 4.500 nihai işçi alımı sonuçları il il açıklanacak.

          Başvuru yapan adaylar o ilin bölge müdürlüklerinin resmi internet sayfasından sonuçlara erişebilecek.

          Örneğin başvurularda İstanbul’u seçenlerin sonuçları İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü resmi internet sitesinden yayınlanacak.

        • 4

          Asil ve yedek adaylar şeklinde duyurulacak listede adayın T.C. kimlik numarası ve adı soyadı yer alacak.

          HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

          Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Orman İşçisi pozisyonunda 3105, Arazöz Şoförü pozisyonunda 812, Dozer Operatörü pozisyonunda 160, Greyder Operatörü pozisyonunda 233, Ekskavatör Operatörü pozisyonunda 122, İş Makinesi Operatörü pozisyonunda 36 ve Traktör Operatörü pozisyonunda 32 olmak üzere toplamda 4500 geçici işçi alımı yapılacaktır.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayram ikramiyesi fark ödemeleri 3 Nisan'da yatırılacak
        Bayram ikramiyesi fark ödemeleri 3 Nisan'da yatırılacak
        Akademisyen kadın da bu tuzağa düştü! Milyonluk dolandırıcılık!
        Akademisyen kadın da bu tuzağa düştü! Milyonluk dolandırıcılık!
        Volkan Konak'a veda günü
        Volkan Konak'a veda günü
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Küçük yaştaki sürücü can aldı!
        Küçük yaştaki sürücü can aldı!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        25 bıçak darbesi yetmemiş... Fotoğraflarını çekmiş!
        25 bıçak darbesi yetmemiş... Fotoğraflarını çekmiş!
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Baba ile oğul kavgası cinayetle bitti!
        Baba ile oğul kavgası cinayetle bitti!
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        Meyve bıçaklı dehşet! Katilini masaya davet etti!
        Meyve bıçaklı dehşet! Katilini masaya davet etti!
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Trump'ı protesto etmek için 25 saat konuştu
        Trump'ı protesto etmek için 25 saat konuştu
        2025'in milyarder ünlüleri
        2025'in milyarder ünlüleri
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        Dev derbide ilk golün önemi büyük!
        Dev derbide ilk golün önemi büyük!
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar
        Boykot çağrısına peş peşe tepkiler
        Boykot çağrısına peş peşe tepkiler
        Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Habertürk Anasayfa