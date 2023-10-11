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        Haberler Gündem 3. Sayfa Oğluyla nöbet tutuyordu! Bir baba için en büyük acı! - Son dakika Tokat haberleri

        Oğluyla nöbet tutuyordu! Bir baba için en büyük acı!

        Tokat'ta, ceviz bahçesinde domuz saldırılarına karşı nöbet tutan 81 yaşındaki Rıza Doğan, oğlu 50 yaşındaki Abidin Doğan'ı vurdu. Oğlunu yanlışlıkla vurduğunu söyleyen Rıza Doğan, jandarma tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 11:16 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:26
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        Oğluyla nöbet tutuyordu! Bir baba için en büyük acı!
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        Tokat'ta olay, dün Akyamaç köyünde yaşandı. Rıza Doğan (81) ve oğlu Abidin Doğan (50), köydeki ceviz fidanlarının bulunduğu alana giren domuzlar için geceleri nöbet tutmaya başladı.

        BABASINA DOĞRU YÜRÜDÜ

        Hayatını kaybeden Abidin Doğan.
        Hayatını kaybeden Abidin Doğan.

        DHA'da yer alan habere göre ceviz fidanlarının arasında gezen Abidin Doğan, babasının yanına doğru yürüdü.

        OĞLUNU FARK ETMEDİ TETİĞE BASTI

        Oğlunu fark etmeyen Rıza Doğan, av tüfeğini ateşledi. Tüfekten çıkan fişekler, Abidin Doğan'ın göğüs bölgesine isabet etti.

        SAĞLIK EKİPLERİNİ ARADI

        Oğlunu vurduğunu fark eden Rıza Doğan, durumu sağlık ekiplerine ve yakınlarına bildirdi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin kontrolünde öldüğü belirlenen Abidin Doğan'ın cesedi, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

        BABA GÖZALTINA ALINDI

        Oğlunu yanlışlıkla vurduğunu belirten Rıza Doğan, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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