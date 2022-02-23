'Efe', ifadesini değiştiriyor!

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Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Oğlum'un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kalemi Gökçen Usta'nın rejisiyle buluşuyor. Oğlum'un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Nazan Kesal, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

'Oğlum', bu akşam 3. bölümüyle ekrana gelecek. Efe, İlyas ile ormanda karşılaşmalarından sonra oldukça korkmuş haldedir. Efe, Demet'le görüşmek istemez ve ifadesini değiştirir. Demet, Efe'nin İlyas ile karşılaşmasının korkusuyla yalan söylediğini düşünür. Ancak Tuğrul'un avukatı Nedim, Efe'nin ifadesinde yaptığı değişikliği aile ile paylaşır.

Tuğrul basının gücünü kullanarak işlerini ve imajlarını düzeltmeyi planlar, Zeynep'e bunun oğlunun iyiliği için olduğunu söyler. Zeynep ve Tuğrul kameraların karşısına geçer ancak işler Tuğrul'un planladığı şekilde olmayacaktır... Tüm bunlar yaşanırken Kaan'ın yokluğu ile yaşamayı öğrenmeye çalıştıkları sırada kızlarını ihmal ettiklerini fark etmeyen Melike ve İlyas çifti Ceren'in eve gelmemesi üzerine tekrar sarsılırlar...

'Oğlum', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!