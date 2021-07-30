Oğlu tarafından dövülüp rehin alındı!

Olay, saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Madde bağımlısı Caner B., annesi Filiz G.'den para istedi. Olumsuz yanıt alan Caner B., eline geçirdiği sopayla annesini dövüp, rehin aldı.

DHA'nın haberine göre, çığlık seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla eve giren polis, Filiz G.´yi kurtardı, Caner B. gözaltına alındı.

Yaralanan Filiz G., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.