ÖGG soruları ve cevapları yayınlandı mı? 111. Dönem ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 20 Ekim 2024 tarihinde düzenlendi. Sınavın ardından 2024 ÖGG soruları ve cevapları PDF sorgulamaları başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kılavuzda soru ve cevap anahtarı kitapçıklarının yayınlanacağı tarih bilgisine yer verilmişti. Peki, Özel Güvenlik Sınavı 111. dönem ÖGG sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…
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Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) 20 Ekim Pazar günü uygulandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sınava, özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar katılım sağladı. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 100 soru yöneltildi. Akabinde ise 111. Dönem ÖGG soruları ve cevapları PDF için araştırmalar başladı. Peki, 111. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, 2024 ÖGG soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı…
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111. DÖNEM ÖGG SINAVI TAMAMLANDI!
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim Ve 87. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 20 Ekim 2024 Pazar günü uygulandı.
Silahlı sınavda, adayara 100 adet çoktan seçmeli genel soru + 25 adet silah bilgisi sorusu soruldu ve 150 dakika süre verildi.
Silahsız sınavda sadece 100 adet çoktan seçmeli genel soru soruldu ve 120 dakika süre verildi.
Silah farkı sınavında ise sadece 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu soruldu ve 30 dakika süre verildi.
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ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
111. Dönem ÖGG soruları ve cevapları, 22 Ekim 2024 tarihinde erişime açılacak.
Sorulara itirazlar 23-25 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.
Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.
ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.
EGM kılavuzuna göre, yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sınav sonuçları, 8 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.
ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.
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SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.
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