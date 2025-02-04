ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte ÖGG 113. Dönem Özel Güvenlik tarihi
Özel Güvenlik sektöründe kariyer yapmayı hedefleyenler için 2025 yılının ilk sınavı yaklaşıyor. 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi kapsamındaki bu sınavın detayları, yayımlanan kılavuzda paylaşıldı. Peki, ÖGG sınavı hangi tarihte ve saat kaçta gerçekleştirilecek? İşte, konuya ilişkin detaylar...
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Emniyet Genel Müdürlüğü’nün düzenleyeceği ÖGG sınavına sayılı günler kaldı. Yıl boyunca toplam altı kez yapılacak olan Özel Güvenlik Görevlisi sınavının ilk oturumu yaklaşırken, adaylar sınav tarihi ve giriş belgeleriyle ilgili detayları merak ediyor. Peki, ÖGG sınavı ne zaman, hangi gün, saat kaçta yapılacak?
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ÖGG SINAVI 2025 TARİHİ NE ZAMAN?
EGM tarafından yayınlana ÖGG sınav takvimine göre 2025 yılının ilk sınavı, 113. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitim sınavı 9 Şubat 2025 Pazar günü uygulanacak.
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SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.
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ÖZEL GÜVENLİK SINAVLARI İÇİN 2025 TAKVİMİ
114. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitim sınavı 12 Nisan 2025 Cumartesi
115. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitim sınavı 29 Haziran 2025 Pazar
116. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitim sınavı 24 Ağustos 2025 Pazar
117. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitim sınavı 19 Ekim 2025 Pazar
118. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitim sınavı 14 Aralık 2025 Pazar tarihlerinde uygulanacak.