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        Haberler Bilgi Yaşam ÖGG sınavı ne zaman? ÖGG 111. Dönem Özel Güvenlik sınav tarihi

        ÖGG sınavı ne zaman? ÖGG 111. Dönem Özel Güvenlik sınav tarihi

        Özel Güvenlik Sınav tarihi sorgulanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı bünyesinde özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavı için Ekim ayı işaret edildi.. Peki ÖGG sınavı ne zaman? ÖGG 111. Dönem Özel Güvenlik sınav tarihi hakkında bilgiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 17:02 Güncelleme: 16.09.2024 - 17:02
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        • 1

          Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme eğitim sınav tarihi belli oldu. Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi Sınavı için beklenen sınav giriş belgesi 28 Eylül - 13 Ekim tarihleri arasında adaylara teslim edilecek.

        • 2

          111. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

          Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi Sınavı 20 Ekim günü saat 10:00'da yapılacak.

        • 3

          EKİM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Adayların sınav soru ve cevapları 22 Ekim'de ilan edilecek. Sınav sonuçları 8 Kasım tarihinde ilan edilecek.

          Yazılı sınava katılacak adaylardan; silahsız sınav türü için 400 TL, silahlı ve silah farkı sınavtürü için 500 TL sınav giriş ücreti alınacaktır. Bu ücretler, 16.09.2024 tarihinden itibaren HalkBankası Şubelerine her aday için ayrı olmak üzere sınav adı ve kimlik bilgileri belirtilerek 20.09.2024tarihi; mesai bitimine kadar banka veznelerinden, mobil ve internet bankacılığı ile ATM’lerdenise saat 23.59’a kadar yatırılacaktır.

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