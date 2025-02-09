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        Haberler Bilgi Yaşam ÖGG SINAV SAATİ VE SÜRESİ 2025: 113. Dönem ÖGG ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? Özel Güvenlik sınavı kaç soru, kaç dakika?

        ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? 113. Dönem ÖGG sınav saati, süresi ve soru sayısı

        Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) adayları için 2025 yılı sınav takvimi Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanmıştı. Takvime göre, Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi Sınavı, 9 Şubat Pazar bugün gerçekleştirilecek. Bu sebeple adaylar ''113. Dönem ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? Özel Güvenlik sınavı kaç soru, kaç dakika?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Tüm bu sorular EGM tarafından paylaşılan 113. ÖGG sınavı kılavuzu ile yanıt buldu. İşte, yılın ilk ÖGG sınav saati, süresi ve soru sayısı ile ilgili detaylı bilgiler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2025 - 09:14 Güncelleme: 09.02.2025 - 09:20
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