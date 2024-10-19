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        Haberler Bilgi Yaşam ÖGG ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaç soru, kaç dakika sürecek? Özel Güvenlik Sınavı 111. Dönem ÖGG sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

        ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 111. Dönem ÖGG sınav saati, süresi ve soru sayısı!

        Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) için tarih geldi çattı. Özel güvenlik olmak isteyen adaylar "2024 ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaç soru, kaç dakika?" sorularına yanıt aramaya başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kılavuzda 2024 yılının beşinci sınavı ile ilgili ayrıntılara yer verilmişti. Peki, 2024 ÖGG sınavı saat kaçta başlıyor, kaç dakika sürecek? İşte, Özel Güvenlik Sınavı 111. dönem ÖGG sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2024 - 17:49 Güncelleme: 19.10.2024 - 18:22
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        • 1

          Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) 2 ekim ayında yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sınava, özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar katılım sağlayacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 100 soru yöneltilecek. Geri sayım sürerken 111. Dönem ÖGG sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati araştırılmaya başlandı. Peki, 111. Dönem ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek? İşte, 2024 ÖGG sınavı süresi, başlangıç ve bitiş saati hakkında detaylar…

        • 2

          ÖGG SINAVI NE ZAMAN 2024, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

          Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan kılavuza göre, Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim Ve 87. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) tarihi belli oldu.

          Buna göre Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG), 20 Ekim 2024 Pazar günü uygulanacak. Sınav saat 10.00'da başlayacak.

        • 3

          ÖZEL GÜVENLİK SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

          Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır. Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyeceklerdir.

          Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir.

          Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır.

        • 4

          ÖGG SINAV SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

          111. dönem ÖGG sınavı soruları ve cevapları, 22 Ekim 2024 tarihinde adayların erişimine sunulacak.

          Sorulara itirazlar 23-25 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.

        • 5

          ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.

          EGM kılavuzuna göre ÖGG sonuçları, 8 Kasım 2024 tarihinde ÖGNET üzerinden ilan edilecek.

          111. DÖNEM ÖGG KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6
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