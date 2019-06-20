Oflu Hoca'nın Şifresi filmi 2015'te çıktığında çok sevilmişti. Şimdi ise 20 Haziran 20.00'da Show TV'de! Filmin konusu ve senaryosu sosyal medyada araştırılıyor. Sevilen filmin ardından 2.filmi de yayına girmişti. İşte Oflu Hoca'nın Şifresi hakkında tüm detaylar

OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ FİLM'İNİN KONUSU

Oflu Hoca'nın Şifresi 2014 yapımı, komedi türündeki Türk filmi. Adem Kılıç'ın yönetmenliğini yaptığı filmin senaryosu Engin Elgün, Hilmi Köksal Alişanoğlu ve Ferhat Ergün tarafından yazıldı. Film, Doğanspor adında yerel bir futbol kulübünün başkanlık seçimleri için yarışan başkan adayları arasında gelişen komik olayları konu almaktadır. Film Türkiye'de 31 Ekim 2014 tarihinde vizyona girmiştir.

OYUNCULAR



Çetin Altay - Oflu Hoca

Ahmet Varlı - Müteahhit Ahmet

Köksal Engür - Ali Osman

Didem Balçın - Asiye

Başak Daşman - Ümmiye

Tarık Papuççuoğlu - Ürolog

Mehtap Bayri - Meryem

Eser Eyüboğlu - Kadir

Füruzan Asena Ongan - Nur

Onur Dilber - İdris

Deha Beşyıldız - Metin

Timur Ölkebaş - Pompacı

Ali Demirel - Lemi

Ceyhun Gen - Zeki

Emin Albayrak - Yaşar

İsrafil Köse - Manav

Buket Dereoğlu - Moderatör

Yılmaz Vural - Oyuncu

Özlem Savaş - Ürolog

Ahmet Kural - Bakan

OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ FİLMİ

FRAGMANI