20 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Oflu Hoca'nın Şifresi filmi 2015'te çıktığında çok sevilmişti. Şimdi ise 20 Haziran 20.00'da Show TV'de! Filmin konusu ve senaryosu sosyal medyada araştırılıyor. Sevilen filmin ardından 2.filmi de yayına girmişti. İşte Oflu Hoca'nın Şifresi hakkında tüm detaylar
OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ FİLM'İNİN KONUSU
Oflu Hoca'nın Şifresi 2014 yapımı, komedi türündeki Türk filmi. Adem Kılıç'ın yönetmenliğini yaptığı filmin senaryosu Engin Elgün, Hilmi Köksal Alişanoğlu ve Ferhat Ergün tarafından yazıldı. Film, Doğanspor adında yerel bir futbol kulübünün başkanlık seçimleri için yarışan başkan adayları arasında gelişen komik olayları konu almaktadır. Film Türkiye'de 31 Ekim 2014 tarihinde vizyona girmiştir.
OYUNCULAR
Çetin Altay - Oflu Hoca
Ahmet Varlı - Müteahhit Ahmet
Köksal Engür - Ali Osman
Didem Balçın - Asiye
Başak Daşman - Ümmiye
Tarık Papuççuoğlu - Ürolog
Mehtap Bayri - Meryem
Eser Eyüboğlu - Kadir
Füruzan Asena Ongan - Nur
Onur Dilber - İdris
Deha Beşyıldız - Metin
Timur Ölkebaş - Pompacı
Ali Demirel - Lemi
Ceyhun Gen - Zeki
Emin Albayrak - Yaşar
İsrafil Köse - Manav
Buket Dereoğlu - Moderatör
Yılmaz Vural - Oyuncu
Özlem Savaş - Ürolog
Ahmet Kural - Bakan
OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ FİLMİ
FRAGMANI
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