Öfkeli Polisler filminin konusu ne? Öfkeli Polisler oyuncuları kimler? soruları, aksiyon tarzındaki filmi merak edenler tarafından araştırılıyor. Öfkeli Polisler filminin öne çıkan bir diğer detayıysa müzikleri. Raymond Wong tarafından müzikleri bestelenen Öfkeli Polisler filminin ayrıntıları haberimizde.

ÖFKELİ POLİSLER OYUNCULARI KİMLER?

Tsz Ming Wong'un yönettiği Öfkeli Polisler filminin oyuncu kadrosunda Jet li, Liu Yan, Liu Shishi, Wen Zhang ve Michelle Chen yer alıyor.

ÖFKELİ POLİSLER KONUSU NE?

Hong Kong’da işlenen seri cinayetleri çözmek için Wang Bu’er (Wen Zhang) ve Huang Feihong (Jet Li) görevlendirilir. Dava ilginçtir. Çünkü öldürülen tüm erkekler, Liu adında genç ve güzel bir kadının eski erkek arkadaşlarıdır. Bu’er ve Feihong, davayı çözmek ölümcül bir oyun planlarlar. Polislerden biri, Liu’nun sevgilisi olacak ve katilin peşine düşecektir.