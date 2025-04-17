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        Haberler Yaşam Ödüllü Van kedisi 'Su' 5 yavru doğurdu

        Ödüllü Van kedisi 'Su' 5 yavru doğurdu

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altında bulunan ve uluslararası yarışmada birinci seçilen Van kedilerinden 'Su', 5 yavru dünyaya getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 11:30 Güncelleme: 17.04.2025 - 11:31
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        Ödüllü Van kedisi 'Su' 5 yavru doğurdu
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        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde kurulan Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde yürütülen çalışmalar sayesinde Van kedisinin nesli korunuyor.

        Her yıl yeni yavruların yetiştirildiği merkezde birinci parti doğumların başlamasıyla 42 Van kedisi, 66 yavru dünyaya getirdi.

        İstanbul'da 3 Kasım 2019'da gerçekleştirilen 'Uluslararası Mutlu Kediler Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen Su isimli kedi de 5 yavru doğurdu.

        Merkezi ziyaret edenler, ödüllü kedi Su ve yavrularını seviyor, fotoğraflarını çekiyor.

        "ÇOK SAYIDA YABANCI TURİST ZİYARET EDİYOR"

        Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, merkezde koruma altına alınan kedilerin neslinin korunması için başarılı çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

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        Kentin değerlerine ve kültürüne sahip çıktıklarını belirten Şevli, şunları kaydetti:

        "Van kedisi, sadece Van'da değil tüm Türkiye'de tanınıyor hatta tüm dünyada tanınıyor. Van kedimizin ünü tüm dünya tarafından biliniyor. Dolayısıyla Van kedisini çok sayıda yabancı turist de ziyaret ediyor. Kedilerimiz dünya güzellik yarışmalarında ve Türkiye'de farklı güzellik yarışmalarında dereceler aldı. Van kedisinin çok güzel olduğunu biliyoruz ama güzellik yarışmalarında bu güzellikleri tescillendi. Bu kedimiz 5 yaşında ve geçen yıl 3 yavru dünyaya getirmişti. Kedimiz, bu yıl da 5 yavru doğurdu ve hepsi birbirinden güzel. Yavru kedilerin aşıları, bakımları, tedavileri, sağlık testleri merkezimiz tarafından gerçekleştiriliyor."

        "5 ORİJİNAL VAN KEDİSİ DOĞURDU"

        Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya da merkezde birinci parti doğumlarının tamamlandığını ifade etti.

        Kedilerden 42'sinin doğum yaptığını anlatan Kaya, "66 beyaz Van kedisi dünyaya geldi. Doğum yapan annelerin içinde yarışmalarda birinci olan kedilerimiz de var. Su isimli kedimiz de bunlardan biri. 2019'da İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Mutlu Kediler Güzellik Yarışması'nda dünya birincisi oldu. Bu kedimiz bu sene de doğum yaptı. 5 orijinal Van kedisi doğurdu. Merkez olarak çok mutluyuz" diye konuştu.

        Kocaeli'den gelerek Van kedilerini ziyaret eden Pelin Sevim de "Badem Çiçeği Festivali için geldik. İki kedi sahibi olarak Van kedilerini de görmek istedim. Hep merak ediyordum. Burayı da gezmiş ve görmüş olduk" dedi.

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        #van kedisi
        #su
        #Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
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