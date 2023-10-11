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        Haberler Gündem ÖDEMELER BAŞLADI! 2023 Ekim Aile Destek Paketi ödeme tarihleri: Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar ve ne zaman yatacak?

        Bakan Göktaş'tan kritik açıklama! Aile Destek Paketi ne zaman yatacak?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Destek Paketi Ekim ayı ödemesine ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. Yapılan bu açıklama, "Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar, Aile Destek Paketi ne zaman yatacak?" Sorularını gündeme getirdi. Aile Destek Programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 850 TL ile 1250 TL arasında değişen miktarlarda ihtiyaç sahiplerine yapılan ödemelerdir. İşte Ekim Aile Destek Paketi ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 09:59 Güncelleme: 11.10.2023 - 09:59
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        • 1

          Aile Destek Paketi Ekim ödemelerine ilişkin yapılan son dakika açıklamaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Destek Programı ödemelerinin başladığını duyururken, bugüne kadar hanelere 52,2 milyar TL destek sağladıklarını ifade etti. Peki, "Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar, Aile Destek Paketi ne zaman yatacak?" İşte Ekim 2023 Aile Destek ödemesinin hesaplara yatacağı tarih...

        • 2

          AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ TEMMUZ'A KADAR UZATILDI

          850 TL ile 1250 TL aralığında yapılan Aile Destek Programı ödemeleri 2023 yılı Temmuz ayında sona erecek şekilde planlanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullandı.

        • 3

          2023 EKİM AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Destek Programı ödemelerini 10 Ekim tarihi itibarıyla hesaplara yatıracaklarını duyurdu. Bakan Göktaş, bu kapsamda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4,1 milyar TL ödeme yapılacağını duyurdu.

          Bakan Göktaş, hali hazırda uygulanan en kapsamlı sosyal yardım uygulaması olan Türkiye Aile Destek Programı’nda bugüne kadar hanelere 52,2 milyar TL destek sağladıklarını söyledi.

        • 4

          "Bu ay toplam 4,1 milyar TL ödeme yapacağız”

          Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, “İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4,1 milyar TL ödeme yapacağız” diye konuştu.

        • 5

          "Elektrik tüketim desteği de yapıyoruz”

          Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteği’nin de Türkiye Aile Destek Programı’na eklenerek söz konusu desteğin genişletildiğini hatırlatan Bakan Göktaş, şunları söyledi:

          “Desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödeme yapıyoruz. Çocuk desteği kapsamında hanelerimize ilave destek sağlıyoruz. Elektrik Tüketim Desteğimiz ile de hanelerimize ödeme yapıyoruz.”

        • 6

          AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          Aile Destek Programına başvuran kişinin;

          Türk vatandaşı olmaması,

          Mavi Kart sahibi olması,

          Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

          18 yaşından küçük olması,

          Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

          E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

          Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

          AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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