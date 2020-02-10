Odeabank 2020 açılış ve kapanış saatleri

Bankacılık işlemlerini Odeabank üzerinden gerçekleştirecek olan vatandaşlar, Odeabank'ın mesai saatlerini merak ediyor.

ODEABANK MESAİ SAATLERİ 2020

Odeabank hafta içi her gün mesaiye sabah 09:00’da başlar ve 12:30’a kadar devam eder. Öğlen bir saatlik bir mola veren banka daha sonra mesaiye 13:30’da başlar ve akşam kapanış saati olan 17:00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Odeabank şubeleri hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir.

Odeabank ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda, 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi tatillerde kapalıdır.

ODEABANK ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Odeabank Merkez Binası, Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi, No 11 Olive Plaza, Kat 6-7-8-9 Şişli İstanbul adresinde bulunmaktadır. Odeabank merkez şubesine 0212 304 84 44 numaralı telefon veya 0212 304 84 45 faks numarasıyla ulaşabilirsiniz.

Odeabank Müşteri Hizmetlerine 444 8 444, Odeabank Bireysel Telefon Bankacılığına ise 0850 222 84 44 numaralı telefonları arayarak erişebilirsiniz.