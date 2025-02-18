Oda müziğinin ustaları Borusan Sanat'ta

Borusan Sanat, iki farklı konserle müzik tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Borusan Quartet, oda müziğinin farklı dönem ve ekollerden iki büyük ustasını izleyicilerle buluşturuyor. 19 Şubat 2025 Çarşamba saat 20.00’de Kadıköy Süreyya Operası’nda gerçekleştirilecek bu kış konserinde topluluk, müzik tarihinin iki önemli bestecisi Ludwig van Beethoven ve César Franck’ın çok sevilen iki yapıtını seslendirecek. Bu özel gecede Borusan Quartet’e, orkestra eşlikli konserleri ve Salzburg, Schleswig-Holstein, Rheingau, Edinburgh ve Ravinia gibi prestijli festivallerdeki performanslarıyla uluslararası alanda tanınan, özellikle Beethoven'ın 32 piyano sonatı ve 5 konçertosu ile J.S. Bach'ın “Das Wohltemperierte Klavier” kayıtlarıyla eleştirmenlerin beğenisini kazanan ve büyük övgü alan oda müziği ustası piyanist Özgür Aydın eşlik edecek.

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Senyawa ve PoiL Ueda ile sınırları aşan müzik yolculuğu

Borusan Müzik Evi, 21 Şubat 2025 Cumartesi akşamı saat 21.00’de müzikseverler için yepyeni bir deneyimin kapılarını aralıyor. Nova Muzak serisinin 39. etkinliğinde, Endonezya’dan Senyawa ve Japonya ile Fransa ortak yapımı PoiL Ueda sahnede olacak. Yogyakarta’lı Senyawa, geleneksel Endonezya müziğinin özünü deneysel müzik pratiğiyle harmanlayarak avangart ve kültürel miras arasında büyüleyici bir denge kuruyor. Rully Shabara’nın etkileyici vokalleri ve Wukir Suryadi’nin özgün enstrüman tasarımlarıyla Senyawa, Türkiye’de vereceği bu ilk konserinde dinleyicileri sıradışı bir müzikal yolculuğa çıkaracak. Gecenin bir diğer konuğu PoiL Ueda ise, Japon vokalist ve satsuma-biwa sanatçısı Junko Ueda ile Fransız rock/çağdaş müzik grubu PoiL’in işbirliğinden doğuyor. 13. yüzyıl Japon destanı Heike Monogatari'den ilham alan “Yoshitsune” albümleriyle PoiL Ueda, geleneksel Japon müziğini modern Avrupa rock anlayışıyla birleştiriyor. Bu iki özgün projenin buluştuğu konser, izleyenlere sınırları aşan ve kültürel zenginliği kutlayan yenilikçi bir performans sunuyor.

BME’nin OffBeat konseri Şubat ayında borusansanat.tv’de

Sezi Seskir ve Barış Büyükyıldırım’ın Borusan Müzik Evi'nde verdiği “OffBeat” konseri 22 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de borusansanat.tv’de yayına giriyor. Amy Salsgiver ve Kerem Öktem’in de yer aldığı bu konser, Paul Lansky, Steve Reich, Christopher Stark, John Adams ve Meredith Monk gibi çağdaş müziğin önemli bestecilerin eserlerinden bir seçki sunuyor.

Sanatseverler borusansanat.tv’ye mobil cihazlarından da kolaylıkla ulaşıp diledikleri konser yayınını diledikleri yerde izleyebiliyorlar. ÇEVRİMİÇİ GÖSTERİM / borusansanat.tv “OFFBEAT” SEZİ SESKİR, BARIŞ BÜYÜKYILDIRIM Yayın tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi, 20.00 Borusan Müzik Evi Sezi Seskir piyano Barış Büyükyıldırım piyano Amy Salsgiver vurmalı sazlar Kerem Öktem vurmalı sazlar