Ocak Gözleri Nasıl Temizlenir? Evde Püf Noktalarıyla Ocak Gözü Temizliği

Ocak Gözü Nedir ve Ocak Gözü Nasıl Temizlenir?

Ocakları gazlı ve elektrikli ocaklar olmak üzere ikiye ayırarak değerlendirebiliriz. Elektrikli ocaklarda ocak gözü bulunmazken, gazlı ocaklarda ocak gözü bulunur. Ocak gözü, ocağın üstünde yer alan ve gaz çıkışı sayesinde ateşin oluştuğu parçalardır. Bu parçaların üzerinde de siyah yuvarlak bölümler bulunur. Ocak gözü, ocağın diğer tüm bölümlerinde olduğu gibi her kullanımda biraz daha kirlenir. Ocak gözü kir nedeniyle zamanla tıkanabileceği için temizlenmemesi durumunda ocağınızın verimi düşebilir. Bu nedenle hem estetik görünüm açısından hem de sağlık açısından olduğu kadar ocağınızın performansını da arttırmak için ocak gözlerinizi temizlemelisiniz. Ayrıca ocak gözlerinde oluşan yağ birikintileri, yangın riskine zemin hazırlar. Bu nedenle ocak gözü temizliği sandığınızdan daha önemli diyebiliriz. Peki ocak gözü nasıl temizlenir? Ocak gözü temizlerken uygulamanız gereken püf noktalara dikkat ederseniz eğer işiniz oldukça kolaylaşacaktır. Şimdi adım adım evde ocak gözü temizliği nasıl yapılır sorusunu sizler için yanıtlayalım…

Evde Ocak Gözü Temizliği Nasıl Yapılır?

Ocak gözü temizleme yöntemlerini uygularken ilk adım ocak gözlerini ocaktan çıkartmak olacak. Ancak ocak gözlerini çıkarırken dikkat etmeniz gereken ilk nokta gaz vanasını kapatmak… Gaz vanasını kapatmanız olası tehlikeleri önleyecek ve ocak temizliğinizi daha rahat yapmanızı sağlayacak. Gaz vanası kapatıp ardından çıkarttığınız ocak gözleri için bir kap hazırlamalısınız. Kabın içine ılık su ile birlikte birkaç damla sıvı sabun ya da deterjan damlatın. Hazırladığınız bu karışımın içine ocak gözlerini koyun ve yarım saat kadar bekletin. Bu uygulama, ocak gözünüzün üzerinde biriken yağ tabakalarının yumuşamasını sağlayacak. Böylece temizlik sırasında biriken yağ ve kirlerin kolaylıkla çıkmasını sağlayacaksınız.

Yaklaşık yarım saat beklettiğiniz ocak gözlerini sudan çıkarın. Sıradaki aşamada eski ve kullanılmayan bir diş fırçası oldukça işinize yarayacak. Yumuşamış kirleri diş fırçası yardımı ile fırçalayarak temizleyin. Ocak gözünde gazın çıktığı deliklerin detaylı temizliğinin önemi vurgulamıştır. Eğer diş fırçasının kılları gaz deliklerini temizlemek için yeterli olmadı ise kürdandan yardım alarak delikleri temizleyebilirsiniz. Tüm işlemlerin ardından tekrar suya tutarak temizlediğiniz ocak gözlerinizi yerine takmadan önce iyice kurulamanız gerekir. Ocak gözlerinizin özenle kurulanması önemli çünkü ıslak kalan ocak gözleri, gazın çıkışını olumsuz etkileyecektir. Evde ocak gözü temizliği nasıl yapılır sorusuna, ocak gözü temizleme yöntemlerinden bahsederek açıkladık. Ancak deterjan ya da sabun yerine doğal ürünlerle temizlik yapmayı tercih edenlerdenseniz eğer doğal ürünlerle ocak gözü nasıl temizlenir konusuna da değinelim. Doğal ürünlerle yapacağınız ocak temizliği için de aynı adımlar geçerli olacak ancak hazırladığımız ılık su ve sabun karışımı yerine bu defa beyaz sirke ve karbonattan faydalanacağız. Çıkardığınız ocak gözlerini bir kabın içine alın. Ocak gözlerinin üzerine karbonat serpip ardından beyaz sirke dökün. Köpüren karışımın ocak gözüne nüfuz etmesi için bir süre bekledikten sonra bir diş fırçası kullanarak ocak gözlerinizi güzelce fırçalayın. Ardından tekrar yıkayıp kuruladığınız ocak gözlerinizi ocağınıza takarak kullanıma hazır hale getirebilirsiniz.