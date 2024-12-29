Ocak halka arz takvimi: 3 firma daha halka arz oluyor
Ocak ayında üç firma daha halka arz olmaya hazırlanıyor; Gülermak Ağır Sanayi İnşaat, Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Armada Gıda Ticaret Sanayi. Üç firmanın yatırımcılar tarafından merak edilen tüm halka arz detaylarını bir araya getirdik. İşte, Ocak 2025 halka arz takvimi...
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Ocak ayında yatırımcıların dikkatini çekecek üç firma daha halka arz için geri sayıma başladı: Gülermak Ağır Sanayi İnşaat, Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Armada Gıda Ticaret Sanayi. Halka arz sürecine ilişkin detaylar yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, bu firmalarla ilgili tüm önemli bilgileri derledik. İşte, Ocak 2025 halka arz takvimi ve merak edilen ayrıntılar...
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ARMADA GIDA TİCARET TALEP TOPLAMA SÜRECİNİ BİTİRDİ
Hisse başı 40 TL olan Armada Gıda Ticaret Sanayi, 25-26-27 Aralık tarihlerinde talep topladı. Toplamda 45 milyon 830 bin lot dağıtacak firma; 2.19 milyar TL büyüklüğe sahip ve halka arzdan elde ettiği fonun en büyük kısmını, işletme sermayesi için kullanacak.
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EGEYAPI AVRUPA GYO HALKA ARZ OLUYOR
Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 6-7-8 Ocak 2025 tarihinde halka arz oluyor. 61 milyon 200 lot dağıtacak firma, 918 milyon TL halka arz büyüklüğüne sahip ve elde edeceği fonun yüzde 45'lik kısmını Modernyaka projesinin finansmanı için kullanacak.
EGEYAPI AVRUPA GYO HALKA ARZ DETAYLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT HALKA ARZ OLUYOR
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat, 4.8 milyar TL büyüklük ile halka arz oluyor. Firma toplamda 32 milyon 300 bin lot dağıtımı yapacak. Halka arzdan elde edeceği fonun en büyük kısmını ise makine ve ekipman alımı için yapacak. Yatırımcıların merak ettiği diğer detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek.
GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT GYO HALKA ARZ DETAYLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ