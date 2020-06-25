Fenerbahçe Kulübü yaptığı açıklamada, "Üzülerek belirtmek isteriz ki, koçumuz (Obradovic) bir yıl boyunca takım çalıştırmama kararı almıştır" dedi.

Obradovic ise "Ailemle birlikte hayatımın en zor kararlarından birini aldım ve koçluğa bir yıl ara verme kararı aldım. Harika geçen 7 yılın sonunda, bana verdikleri destek için eski Başkanımız Aziz Yıldırım’a ve yönetimine, mevcut Başkanımız Ali Koç’a teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Dış basına göre bu ayrılığın sebebi, koçun maaşının ve takımın bütçesinin düşecek olmasıydı. İspanyol Marca gazetesi, "Obradovic'in kararında ailesinden çok bütçenin azalacak olması ve yıldız isimlerin takımdan ayrılma ihtimali etkili oldu" ifadelerine yer verdi.

İtalyan quotidiano.net sitesi ise "Obra'nın vedası Luigi Datome, Kostas Sloukas, Nando De Colo ve Jan Vesely'nin de takımdan ayrılmasına neden olabilir" diye yazdı.