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        Haberler Dünya Eski ABD Başkanı Obama'dan İngiltere Başbakanı Sunak'a sürpriz ziyaret

        Eski ABD Başkanı Obama'dan İngiltere Başbakanı Sunak'a sürpriz ziyaret

        Eski ABD Başkanı Obama, vakıf işleri için bulunduğu Londra'da İngiltere Başbakanı Sunak ile sürpriz bir şekilde bir araya geldi. En son en son Nisan 2016'da Downing Street'i ziyaret eden Obama, Sunak ile daha önce tanışmamıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 11:16 Güncelleme: 19.03.2024 - 11:16
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        Obama'dan sürpriz ziyaret
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        Eski ABD Başkanı Barack Obama, Pazartesi günü İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a sürpriz bir ziyarette bulundu.

        Eski ABD Başkanı Obama, kâr amacı gütmeyen kuruluşu olan Obama Vakfı'nın toplantısı için şehirde bulunduğu sırada İngiltere Başbakanı Sunak'a "nezaket ziyaretinde" bulundu.

        2009-2017 yılları arasında ABD Başkanı olarak görev yapan Obama, dün öğleden sonra Londra'nın ünlü caddelerinde yürüdü ve Downing Street'teki Başbakanlık Konutu'na girmeden önce gazetecilere el salladı.

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        Obama ve Sunak'ın yaklaşık bir saatlik görüşmesinde, yapay zeka da dahil olmak üzere birçok konuyu ele aldıkları belirtildi.

        Obama, Downing Street'teki Başbakanlık Konutu'ndan ayrılırken gazetecilerin sorularına yanıt vermedi.

        Obama, Brexit referandumu öncesinde en son Nisan 2016'da Downing Street'i ziyaret etmişti. Sunak ve Obama şu ana kadar tanıştırılmamıştı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Barack Obama
        #Rishi Sunak
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