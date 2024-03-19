Eski ABD Başkanı Obama'dan İngiltere Başbakanı Sunak'a sürpriz ziyaret

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Pazartesi günü İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a sürpriz bir ziyarette bulundu.

Eski ABD Başkanı Obama, kâr amacı gütmeyen kuruluşu olan Obama Vakfı'nın toplantısı için şehirde bulunduğu sırada İngiltere Başbakanı Sunak'a "nezaket ziyaretinde" bulundu.

2009-2017 yılları arasında ABD Başkanı olarak görev yapan Obama, dün öğleden sonra Londra'nın ünlü caddelerinde yürüdü ve Downing Street'teki Başbakanlık Konutu'na girmeden önce gazetecilere el salladı.

Obama ve Sunak'ın yaklaşık bir saatlik görüşmesinde, yapay zeka da dahil olmak üzere birçok konuyu ele aldıkları belirtildi.

Obama, Downing Street'teki Başbakanlık Konutu'ndan ayrılırken gazetecilerin sorularına yanıt vermedi.