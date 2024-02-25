Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. halka arzı talep toplama süreci 23 Şubat itibarıyla sona erdi. Toplamda 96 milyon 336 bin 345 lotun dağıtılacağı halka arzda hisseler bireysel ve şirket çalışanlarına eşit pay edilecek. Peki, Oba Makarna halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, OBAMS borsada ne zaman işlem görecek? İşte, konuya dair ayrıntılar...