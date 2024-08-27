Oasis grubu yıllar sonra yeniden bir araya geliyor
Başta 'Wanderwall' olmak üzere pek çok şarkısıyla hafızalara kazınan 1990'lı yılların ünlü rock grubu Oasis, yıllar sonra yeniden bir araya geliyor. Grubun kurucusu olan iki kardeş, yıllardır süren kavgalarına son verdi
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1990'lı yıllara damga vuran İngiliz rock grubu Oasis, yeniden bir araya geliyor. Grup, yeniden bir araya gelişlerini; "Silahlar sustu. Yıldızlar hizalandı. Büyük bekleyiş sona erdi. Gelin görün. TV'de yayınlanmayacak" sözleriyle duyurdu.
2025'te dünya turuna çıkacağını açıklayan grubun belkemikleri Noel ve Liam Gallagher 2009'dan yana ilk kez birlikte çalacak. Uzun süredir kavgalı olan Gallagher kardeşler, Oasis'in yeniden bir araya geleceğini sosyal medya hesaplarından iki ayrı gönderiyle doğruladı.
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Liam Gallagher, Oasis'in sırf 'meteliksiz kaldıkları' için yeniden bir araya geldiği iddialarını sert bir şekilde eleştirdi.
Hayranları, kendisi ve kardeşi Noel'in 400 milyon sterlin kazanacağı tahmin edilen turne öncesinde bilet satın almak için yarışıyor.
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Gallagher kardeşler arasında yıllarca sevgi - nefret ilişkisi sürdü. Liam Gallagher ile Noel Gallagher'ın ilişkisinde sürekli bir gerilim vardı ve bu da yıllar içinde bazı turnelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açtı. 2009'da perde arkasındaki kavgalar Noel'in gruptan ayrılmasıyla sonuçlandı.
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Grubun bir araya geleceğine dair söylentiler pazar günü, Liam Gallagher ile Noel Gallagher'ın sosyal medya hesaplarında ve resmi Oasis X hesabında yayınlanan kliple yayıldı. 11 saniye uzunluğundaki klipte, "27.08.24" tarihi ve saat "8.00" gösteriliyordu.
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1991'de İngiltere'nin Manchester kentinde kurulan Oasis, ilk albümü 'Definitely Maybe' ile büyük bir çıkış yakaladı. İkinci albümü 'What's the Story? Morning Glory'de yer alan 'Wonderwall' şarkısı başta olmak üzere dünya çapında hit olan pek şarkısı gruba büyük bir şöhret kazandırdı.