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O Yeong-su hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor! Cinsel taciz suçlaması... - Magazin haberleri

O Yeong-su hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor

'Squid Game'in oyuncusu O Yeong-su, 2017'de bir kadına uygunsuz bir şekilde dokunmakla suçlanıyordu. İddiaları reddeden O Yeong-su, cuma günü ülkesi Güney Kore'nin Suwon kentinde hakim karşısına çıkacak

Giriş: 31.01.2023 - 07:51 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 'Squid Game' adlı dizide 'Oh Il-nam'ı canlandıran O Yeong-su, cuma günü ülkesi Güney Kore'nin Suwon kentinde hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncu, eğer suçlu bulunursa 10 yıla kadar hapis veya 225 bin lirayı bulan tazminat cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

  • Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Bu yöndeki ilk suçunu işleyenlere verilen ceza az görülebilir ancak Güney Kore'de cinsel saldırı mahkumları, cezalarını tamamlasa da polisin takibinde kalıyor.

    Ne var ki ülkede cinsel suçlardan mahkumiyet verilmesi için olay sırasında failin zor ya da zor tehdidinden faydalandığının kanıtlanması gerekiyor.

    Pek çok kadın hakkı savunucusu bu kadar fazla kanıt istenmesine karşı çıkıyor ama ülkedeki cinsel suç davalarındaki mahkumiyet oranı yüzde 80'i aşıyor.

  • 78 yaşındaki O Yeong-su hakkındaki cinsel taciz davası, 25 Kasım'da açılmıştı. Ünlü aktörün 2017'de kendisine saldırdığını söyleyen bir kadının şikayeti üzerine açılan dava, küresel #MeToo hareketinin Güney Kore'deki yansımalarından biri olarak niteleniyor.

    Son 5 yılda ülkedeki pek çok güçlü erkek hem mahkemeler tarafından hem de kamuoyu nezdinde cezalandırıldı.

    ROL ALDIĞI REKLAM ARTIK YAYIMLANMIYOR

    O Yeong-su iddiaları reddetse de 14 Ocak'ta prömiyerini yapması beklenen 'Aşk Mektubu' adlı tiyatro oyununun kadrosundan çıkarıldı. O Yeong-su'nun Kültür Bakanlığı adına oynadığı reklam artık yayımlanmıyor.

  • SAVCILIK DOSYAYI TEKRAR AÇTI

    Şikayetçinin ilk defa polise Aralık 2021'de gittiği ancak dosyanın Nisan 2022'de açılmadan kapandığı Güney Kore basınına yansıdı. Sonrasında savcılık şikayetçi kadının itirazı üzerine daha fazla kanıt bularak, dosyayı tekrar açtı.

    Mağdurun kimliği ve olayla ilgili daha fazla detay kamuoyuna yansımadı. Mahkeme belgelerinin sızması kanunen yasak ve yetkililer de cinsel suç mağdurlarıyla ilgili daha fazla bilgi paylaşmayı reddediyor.

  • SUÇLAMALARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

    Gün geçmiyor ki bir taciz suçlaması yapılmasın... Hollywood'un en önemli isimlerinden Harvey Weinstein'ın cinsel saldırı ile suçlanmasının ardından çok sayıda ünlü isim, başına gelen taciz ve tecavüz olaylarını anlatmaya başlamıştı. porno yıldızı Ron Jeremy, şarkıcı Kris Wu, ABD'li aktör Kevin Spacey gibi isimler ile alakalı benzer iddialar da ortaya atıldı.

    PORNO YILDIZINA CEZA VERİLEMEDİ

    Ron Jeremy, 20 yıllık bir dönem boyunca, 12'si tecavüz olmak üzere 34 cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanıyordu.

    Los Angeles'daki mahkemenin yargıcı, görülen duruşmada Jeremy'ye ceza verilemeyeceğini, bunun nedenininse sanığın "tedavisi mümkün olmayan nörobilişsel gerileme" yaşamasından kaynaklı olduğunu açıkladı.

    Hazırlanan iddianamede savcılık, Ron Jeremy'nin 1996 ile 2019 arasında, yaşları 15 ile 51 arasında değişen 21 kadına saldırdığını belirtti.

    SUÇLAMALARI REDDETTİ

    İddianamede bu saldırıların Los Angeles barları ve gece kulüpleri ile Jeremy'nin evinde gerçekleştiği anlatıldı.

    Ron Jeremy hakkında ilk dava 2020 yılında açıldı ve bunu başka kadınların suçlamaları izledi.

    Jeremy ise hakkındaki suçlamaları hep reddetti. Ron Jeremy'nin bir devlet hastanesine yatırılıp, yatırılmaması konusundaki karar ise gelecek ay verilecek.

  • CİNSEL SALDIRI VE TACİZ

    'Yüzüklerin Efendisi' serisiyle ün kazanan Liv Tyler’ın babası Steven Tyler'ın, reşit olmayan Julia Holcomb isimli bir kadına cinsel saldırıda ve tacizde bulunduğu ileri sürüldü.

    20’li yaşlarında olan Tyler’ın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia eden Holcomb, o dönemde 16 yaşında olduğunu ve reşit olmadığını belirtti.

    "KARŞI KOYAMADIM"

    Julia Holcomp, mahkemeye sunduğu dilekçede, "Tyler’ın gücü, şöhreti ve maddi durumuna karşı koyamadım. Tyler, beni romantik bir aşk yaşıyormuşuz gibi hissettirdi" ifadelerini kullandı.

    Ünlü şarkıcı, 2011 yılında piyasaya sürdüğü biyografik kitabında 16 yaşındaki bir kızla yaşadığı birliktelikten bahsetmişti.

  • BEŞ KADINDAN YENİ TACİZ SUÇLAMASI

    Ünlü komedyen Bill Cosby, 1975 yılında bir Playboy Malikanesi'nde genç bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada altı ay önce jüri tarafından suçlu bulunmuştu.

    Oyuncular Lili Bernard, Eden Tirl, Jewel Gittens, Jennifer Thompson ve Cindra Ladd'den Cosby'e yeni suçlamalar geldi. Beş kadın, Bill Cosby'nin kariyerlerinin başlarında kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu ileri sürdü.

    Altın Küre ve Emmy ödüllü Cosby'e karşı en son davayı açan kadınlar, bir yapım şirketi olan NBCUniversal'ı da tacizin suç ortağı olarak adlandırdı.

    Dava, Cosby'nin 2018 yılında Pennsylvania'daki cinsel saldırı mahkumiyetinin bozulmasının ardından hapishaneden ayrılmasından bir yıldan fazla bir süre sonra geldi.

    Beş kadın, 1960'ların sonlarından 1990'lara kadar sette ya da diğer eğlence alanlarında oyuncu tarafından taciz edildiğini veya saldırıya uğradığını öne sürdü.

  • 13 YIL HAPİS YATACAK

    Şarkıcı Kris Wu (32) da 18 yaşındaki Çinli bir öğrenciyi ve bazıları 18 yaşın altında olan diğer kızları kendisiyle cinsel birlikteliğe teşvik etmekle suçlanmasının ardından 31 Temmuz 2021'de Pekin'de gözaltına alınmıştı.

    Öğrenci, o dönemde medyaya, Wu'nun kendisini 17 yaşındayken alkolle kandırdıktan sonra cinsel birliktelik yaşamak konusunda ikna etmeye çalıştığını söylemişti. Kris Wu, Çin'in Pekin Mahkemesi tarafından suçlu bulunarak, 13 yıl hapse mahkum edildi.

  • 7 YENİ SUÇLAMA DAHA

    Geçtiğimiz aylarda yargılandığı cinsel saldırı davasında suçsuz bulunan ABD'li aktör Kevin Spacey'nin, bu kez de farklı 7 cinsel taciz suçlamasıyla yargılanacağı açıklandı.

    İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi'nden yapılan açıklamada, Oscar ödüllü aktör Kevin Spacey'nin 2001 ile 2004 yılları işlediği iddia edilen cinsel saldırı suçundan yargılanacağı belirtildi.

    Suçlamalar arasında üç adet uygunsuz saldırı, üç adet cinsel saldırı ve bir kişinin rızası olmadan cinsel faaliyette bulunmasına neden olmak yer alıyor.

    Gelecek yıl haziran ayında İngiltere’de mahkemeye çıkacağı belirtilen 63 yaşındaki oyuncu, hakkında yapılan tüm suçlamaları her defasında reddetmiş ve suçsuz olduğunu söylemişti.

  • İNGİLTERE'DE DE DAVA AÇILDI

    İngiltere'de, eski Hollywood film yapımcısı Harvey Weinstein hakkında 1996'da bir kadına yönelik iki "uygunsuz saldırı" suçlamasıyla dava açılmasına karar verildi.

    Kraliyet Savcılık Servisi Özel Suç Birimi Başkanı Rosemary Ainslie, davanın açılmasına neden olan iki "uygunsuz saldırının" 1996'da gerçekleştiğini ifade etti.

    Ainslie, Weinstein aleyhindeki cezai kovuşturmaların devam ettiğini ve eski Hollywood film yapımcısının adil yargılanma hakkına sahip olduğunu aktardı.

    Weinstein, Şubat 2020'de ABD'deki mahkeme kararıyla çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

  • İKİ AYRI 'CİNSEL TACİZ' İDDİASI

    'Sex And The City'nin ve 9 Aralık'ta gösterilmeye başlanan devamı 'And Just Like That...'in yıldızlarından biri olan Chris Noth, iki kadın tarafından cinsel saldırıyla suçlandı.

    Bu iki kadının ifadelerine göre; bu taciz olaylarının biri 2004, diğeri ise 2015 yılında meydana geldi.

  • 'CİNSEL İSTİSMAR' SUÇLAMASI

    'Doctor Strange' filminde canlandırdığı 'Brunette Zealot' karakteriyle tanınan Zara Phythian'ın 13 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği ve eşi Victor Markle ile ilişkiye girmesi için zorladığı iddia edildi.

    Şu anda bir yetişkin olan genç kız polislere, "Bunun yanlış olduğunu biliyordum. Ama bu işin içinden nasıl çıkacağımı bilmiyordum. Ya da kimseye anlatamıyordum" diye konuştu.

    Genç kız, uğradığı tacizi anlattığı taktirde çiftin kendisine "Kimse sana inanmayacak" dendiğini de sözlerine ekledi.

    Mahkemede yer verilen bilgilere göre; 2005 yılında yaşanan olay aralıklarla 2008 yılına kadar sürdü. Olayı soruşturan savcı, tekvando eğitmeni olan Marke'nin çocuğu istismar ettiğini, eşinin de bu sürecin bir parçası olduğunu aktardı.

  • 'TECAVÜZ' SUÇLAMASIYLA SORUŞTURMA

    1990'ların ünlü filmi 'Evde Tek Başına'nın (Home Alone) oyuncusu Devin Ratray'e 2017'de bir kadının içkisine ilaç attıktan sonra tecavüz ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

    Lisa Smith, 2017'de aktörün ABD'nin New York şehrinde Manhattan bölgesindeki evinde cinsel istismara uğradığını öne sürerken, 45 yaşındaki Ratray ise suçlamaları reddetti.

    Ünlü oyuncu, daha önce de kız arkadaşına şiddet uyguladığı için tutuklanmıştı.

  • İTİRAF ETTİ

    Netflix’in belgesel serisi ‘Cheer’ın oyuncusu Jerry Harris, çocuklara yönelik cinsel istismar suçlamalarını kabul etti. Harris, 17 yaşındaki bir çocuğu para karşılığı müstehcen fotoğraflar göndermeye ikna ettiğini ve 15 yaşında bir çocukla cinsel ilişkiye girmek için Florida’ya gittiğini itiraf etti.

    Savcılık, bu iki suçu kabul etmesi karşılığında oyuncu hakkındaki beş suçlamayı düşürmeyi kabul etti. Harris, kabul ettiği suçlamalar karşısında 50 yıla kadar hapis cezası alabilir.

  • 4 YIL SONRA KABUL ETTİ

    ABD’li oyuncu James Franco'nun, oyunculuk okulundaki öğrencileri taciz ettiği ileri sürülmüştü. Franco, hakkındaki iddiaların üzerinden geçen 4 yılın ardından taciz iddialarını kabul etti.

    James Franco, öğrencileri ile birlikte olduğunu ve bunun yanlış olduğunu söyledi.

    O dönem aklının başında olmadığını öne süren 43 yaşındaki aktör, eğitim verdiği okulu kadınlarla tanışmak ve cinsel istismarda bulunmak için açmadığını dile getirdi.

    Bir süre sessiz kalması gerektiğini aktaran Franco, "Bana kızgın insanlar vardı. Onları dinlemem gerekiyordu" şeklinde konuştu.

    Fotoğraflar: Splash News, AP, Instagram

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