SUÇLAMALARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR
Gün geçmiyor ki bir taciz suçlaması yapılmasın... Hollywood'un en önemli isimlerinden Harvey Weinstein'ın cinsel saldırı ile suçlanmasının ardından çok sayıda ünlü isim, başına gelen taciz ve tecavüz olaylarını anlatmaya başlamıştı. porno yıldızı Ron Jeremy, şarkıcı Kris Wu, ABD'li aktör Kevin Spacey gibi isimler ile alakalı benzer iddialar da ortaya atıldı.
PORNO YILDIZINA CEZA VERİLEMEDİ
Ron Jeremy, 20 yıllık bir dönem boyunca, 12'si tecavüz olmak üzere 34 cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanıyordu.
Los Angeles'daki mahkemenin yargıcı, görülen duruşmada Jeremy'ye ceza verilemeyeceğini, bunun nedenininse sanığın "tedavisi mümkün olmayan nörobilişsel gerileme" yaşamasından kaynaklı olduğunu açıkladı.
Hazırlanan iddianamede savcılık, Ron Jeremy'nin 1996 ile 2019 arasında, yaşları 15 ile 51 arasında değişen 21 kadına saldırdığını belirtti.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
İddianamede bu saldırıların Los Angeles barları ve gece kulüpleri ile Jeremy'nin evinde gerçekleştiği anlatıldı.
Ron Jeremy hakkında ilk dava 2020 yılında açıldı ve bunu başka kadınların suçlamaları izledi.
Jeremy ise hakkındaki suçlamaları hep reddetti. Ron Jeremy'nin bir devlet hastanesine yatırılıp, yatırılmaması konusundaki karar ise gelecek ay verilecek.