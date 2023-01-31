'CİNSEL İSTİSMAR' SUÇLAMASI



'Doctor Strange' filminde canlandırdığı 'Brunette Zealot' karakteriyle tanınan Zara Phythian'ın 13 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği ve eşi Victor Markle ile ilişkiye girmesi için zorladığı iddia edildi.



Şu anda bir yetişkin olan genç kız polislere, "Bunun yanlış olduğunu biliyordum. Ama bu işin içinden nasıl çıkacağımı bilmiyordum. Ya da kimseye anlatamıyordum" diye konuştu.



Genç kız, uğradığı tacizi anlattığı taktirde çiftin kendisine "Kimse sana inanmayacak" dendiğini de sözlerine ekledi.



Mahkemede yer verilen bilgilere göre; 2005 yılında yaşanan olay aralıklarla 2008 yılına kadar sürdü. Olayı soruşturan savcı, tekvando eğitmeni olan Marke'nin çocuğu istismar ettiğini, eşinin de bu sürecin bir parçası olduğunu aktardı.