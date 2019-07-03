Sığınaktaki tablet inceleniyor

03 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Giresun'un Espiye İlçesi Seydi Köyü Dürdür Mevkiinde 17 Mayıs 2019 tarihinde güvenlik güçlerine teslim olan Kawa kod adlı İranlı terörist Behruz Dudkanlu’nun jandarma ifadesi ortaya çıktı.
Enis Yıldırım'ın haberine göre, bölgede bulunduğu dönemde gerçekleştirdiği eylemleri tek tek anlatan terörist, 19 Temmuz 2016 tarihinde Trabzon’un Maçka İlçesi Çatak Mahallesi’nde 3 polisimizi şehit ettikleri hain pusunun detaylarını verdi.
Jandarma sorgusunda, bölgede hırsızlık amacıyla girdikleri evlerden dikkat çekmemek için gıda ve yaşam malzemelerinin yarısını çaldıklarını itiraf etti.
SIĞINAĞI 10 GÜNDE HAZIRLAMIŞLAR
Kasım ayında Akarsu Mahallesi Karakabanaltı Yaylasında kış üstlenmesine girdiklerini belirten Behruz Dudkanlu, “Yaylalardan yaşam malzemesi ve kuzine çaldıktan sonra 10 günlük bir çalışma yaparak sığınağı hazırladık. Sığınakta kullandığımız ağaçları, sığınağa uzak mesafede bir ağacı keserek kullandık. Sığınak bitiğinde av yaptık. Diğer çevredeki gömmeleri çıkararak, sığınağa taşıdık. Kış üstlenmesi sürecinde sırayla bir kişi sabah saat 03.30’da kalkarak çay demliyor ve kahvaltı hazırlıyordu. Diğerleri ise saat 06.00’da kalkarak kahvaltı yapıyordu. Saat 07.00’dan sonra öğlene kadar ideolojik eğitim yapıyorduk. Öğle yemeğinden sonra serbest zaman olarak genelde kitap okuyarak geçiriyorduk. Kış boyunca keşif harici kimse dışarı çıkmıyordu. Nisan ayı başına kadar sığınakta kaldık” dedi.
SIĞINAKTAKİ TABLET İNCELENİYOR
Terörist Behruz Dudkanlu’nun gösterdiği sığınaklardan birinde ele geçen tabletin Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’nda incelemeye alındığı öğrenildi. Tabletin içerisinde teröristlerin bölgeden yardım aldıkları birilerinin olup olmadığını araştırdığı ileri sürüldü. Tabletin içeriğinin deşifre edilmesinin ardından uzman kişiler tarafından dökümü yapılarak, Giresun’da incelemeye alınacağı ifade edildi.
KAMUFLE OLUP 5 SAAT BEKLEMİŞLER
Trabzon’un Maçka İlçesi Çatak Mahallesi’nde 19 Temmuz 2016 tarihinde yol kontrol uygulaması yapan üç polisin şehit edilmesi, 5 polis memurun ve bir sivil vatandaşın yaralanması olayı gerçekleştiren terörist Behruz Dakkanlu eylemi nasıl gerçekleştirdiklerini anlattı.
Dudkanlu, “Sabah karşı saat 03.0 sularında olay yerine gelerek ağaç dallarıyla kamufle olduk. Rodi ve Sorej Maçka istikametine ben ve Cudi ise Gümüşhane istikametine 10 metre mesafeyle mevzilendik. Amacımız yol kontrolüne gelen içerisinde en fazla polis olan minibüse saldırı düzenlemekti. Saat 08.00’da gelen minibüse ateş açtık. Cudi el bombası attı. Saldırı 5 dakika sürdü. Sofrataşı kayalıklarından geriye 20 dakika yürüyüş mesafesinde çekildik. Beklemeye başladık. Yanımızdan birlikler geçti. Yerimizi deşifre etmemek ve yorgun olduğumuz için bu birliklere eylem yapmadık. Gece karanlığında ise dereyi geçerek bölgeden ayrıldık” dedi.
Tutuklu teröristle ilgili soruşturma hem Trabzon'da hem de Giresun'da devam ediyor.
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