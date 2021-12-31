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O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? O Ses Türkiye 2022 yılbaşı şampiyonu kim?

31 Aralık Cuma akşamı televizyon ekranlarında seyirciyle buluşacak olan Yılbaşı Özel eğlence programlarından biri de O Ses Türkiye oldu. TV8 ekranlarında yayınlanacak olan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında bu akşam şampiyonluk için jüri karşısında şarkı söyleyecek ünlülerden hangisinin şampiyon olacağı merak ediliyor. O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? O Ses Türkiye 2022 yılbaşı şampiyonu kim?

31.12.2021 - 16:25 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • TV 8 ekranlarının fenomen şarkı yarışması O Ses Türkiye her yıl olduğu gibi bu yıl da Yılbaşı Özel bölümüyle bu akşam seyirci karşısında olacak. Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü konukları geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. O Ses Türkiye Yılbaşı özel programının başlamasına sayılı saatler kala O Ses Türkiye'de bu akşam kim şampiyon oldu sorusu gündeme geldi. İşte birbirinden ünlü ismin Yılbaşı Özel bölümünün şampiyonu olmak için yarışacağı O Ses Türkiye programı hakkında merak edilenler

  • O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM, BELLİ OLDU MU?

    O Ses Türkiye 2022 Yılbaşı Özel bölümü fragmanları yayınlandığından beri O Ses Türkiye şampiyonu sosyal medyada gündem oldu. Bu akşam ekrana gelecek olan O Ses Türkiye 2022 Yılbaşı Özel Şampiyonu henüz belli olmadı. Belli olunca haberimizde yer alacak. 

  • O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİM?

    Yasemin Sakallıoğlu

    Handa Baladın

    Simge Aköz

    Zeynep Avcı

    Berfu-Eser Yenenler

    Murat Yıldırım

    Gökçe Bahadır

    Ozan Akbaba

    Perihan Savaş

    Merve Dizdar

    Cem Davran

  • İlayda Alişan

    Damla Sönmez

    Hazar Ergüçlü

    Feyyaz Şerifoğlu

    Sabri Sarıoğlu

    Sarp Akkaya

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