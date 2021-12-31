TV 8 ekranlarının fenomen şarkı yarışması O Ses Türkiye her yıl olduğu gibi bu yıl da Yılbaşı Özel bölümüyle bu akşam seyirci karşısında olacak. Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü konukları geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. O Ses Türkiye Yılbaşı özel programının başlamasına sayılı saatler kala O Ses Türkiye'de bu akşam kim şampiyon oldu sorusu gündeme geldi. İşte birbirinden ünlü ismin Yılbaşı Özel bölümünün şampiyonu olmak için yarışacağı O Ses Türkiye programı hakkında merak edilenler