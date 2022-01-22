Hasan Koçak kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? 2022 O Ses Türkiye şampiyonu birincisi Hasan Koçak kimdir, söylediği şarkı nedir? Biyografisi ve hayatı

O Ses Türkiye 2021 final gecesine damga vuran performansların arasında hem jüri nezdinde hem de seyircilerin nezdinde en beğenilen ve birinci olmaya hak kazanan Hasan Koçak'ın performansı oldu. Hasan Kolçak'ın hayatı ve yarışmaya seçilirken hangi şarkıyı söylediği yarışmacılar tarafından araştırılıyor. O Ses Türkiye şampiyonu Hasan Koçak kimdir sorusunun cevabı ve Hasan Koçak hakkında merak edilenler...

O SES TÜRKİYE HASAN KOLÇAK KİMDİR?

O Ses Türkiye 2021’e katılan Hasan Kolçak, 23 yaşında ve yarışmaya Erzurum’dan katılıyor. Aslen Artvinli olan Hasan Kolçak, Erzurum Atatürk Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde okuyor. O Ses Türkiye’ye 2016’den beri başvuran isim, bu sene yarışmaya katılmaya hak kazanmış.

HASAN KOLÇAK HANGİ JÜRİYİ SEÇTİ?

O Ses Türkiye’nin beşinci bölümünde sahneye çıkan Hasan Kolçak, “BU KIZ BENİ SEVER” adlı şarkıyı seslendirdi. Bu performansıyla dört jüri üyesini de döndürdü. O Ses Türkiye’de ilk turu geçen Hasan Kolçak, Oğuzhan Koç’u seçti.