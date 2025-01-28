O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı?
TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'nin 2025 sezonu, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda yalnızca yılbaşı özel bölümleriyle ekranlara gelen yarışmanın bu yıl düzenli olarak yayınlanması beklenirken, sezona dair detaylar ve jüri üyeleri gündeme geldi. Peki, O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlayacak, neden yayınlanmadı? İşte merak edilen güncel bilgiler...
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O Ses Türkiye, 2025 sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Uzun süredir yalnızca yılbaşı özel bölümleriyle izleyici karşısına çıkan programın bu sezon yayın hayatına düzenli bir şekilde devam edeceği konuşuluyordu. Ancak beklenen başlangıç gerçekleşmeyince, yarışmanın hayranları hem yayın tarihini hem de gecikme sebeplerini merak etmeye başladı.
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O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?
O Ses Türkiye en son olarak 2022 yılında ekrana gelmiş ve şampiyon Hasan Koçak olmuştu. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamayla göre O Ses Türkiye'nin çekimleri geçtiğimiz hafta başladı. Bu noktada sevilen programın önümüzdeki haftalarda TV8 ekranlarında yayın hayatına başlaması bekleniyor.
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O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ KİM OLACAK?
O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri netlik kazandı. Programın jüri kadrosu şu şekilde;
Beyazıt Öztürk,
Melike Şahin,
Hadise,
Gökhan Özoğuz.
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