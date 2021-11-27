O Ses Türkiye ve MasterChef Türkiye yarışmaları bu akşam birlikte izleyici karşısına çıktı. İşte bu akşam yaşananlar...

O SES TÜRKİYE'DE MASTERCHEF SÜRPRİZİ

Jüriliğini Ebru Gündeş, Murat Boz, Oğuzhan Koç ve Beyazıt Öztürk'ün yaptığı O Ses Türkiye, yeni sürprizlerle kaldığı yerden devam ediyor.

O Ses Türkiye Masterchef yarışmacılarından Tahsin, Safanur, Pelin, Hasan, Eren, Burcu, Mert, Araz, Dilara, Sergen ve Görkem yarıştı.

ÖDÜLÜ KİM KAZANDI? (26 KASIM 2021)

O Ses Türkiye yarışmasına katılan MasterChef yarışmacılar arasından Tahsin kazanan isim oldu. Kazanan isim 50 Bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

Programda yarışmacıların performansları dikkat çekerken öte yandan jüri üyeleri arasındaki diyaloglar izleyenleri kahkaya boğdu.