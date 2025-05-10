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        Haberler Bilgi Magazin O Ses Türkiye finali ne zaman, saat kaçta? 2025 O Ses Türkiye finalistleri kimler?

        O Ses Türkiye finali ne zaman, saat kaçta? İşte 2025 O Ses Türkiye finalistleri

        Cumartesi akşamları TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'de büyük final için heyecanlı bekleyiş başladı. Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin'in jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye'de finalistler ve takımlar belli oldu. Birbirinden yetenekli seslerin yer aldığı yarışmada, yarışmacılar finalde şampiyon olabilmek adına bütün hünerlerini sergileyecek. Şampiyonunun belli olacağı gecede O Ses Türkiye 2025 finalinin tarihi seyirciler tarafından mercek altına alındı. Peki, "O Ses Türkiye finali ne zaman, saat kaçta?" İşte 2025 O Ses Türkiye finalistleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2025 - 22:57 Güncelleme: 10.05.2025 - 22:57
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        • 1

          O Ses Türkiye 2025 şampiyonu belli oluyor. Athena Gökhan, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin'in jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye'de final heyecanı yaşanıyor. Finalistler şampiyon olabilmek adına sahnede ter dökecek. Peki, "O Ses Türkiye finali ne zaman, saat kaçta? 2025 O Ses Türkiye finalistleri kimler?" İşte O Ses Türkiye final tarihi...

        • 2

          O SES TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          2025 O Ses Türkiye final bölümü, 11 Mayıs Pazar saat 20.00'de yayınlanacak.

        • 3

          O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ

          Jüri koltuğunda oturan Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Hadise ve Gökhan Özoğuz'un ekiplerindeki finalistler, sahneye çıkarak tüm yeteneklerini ortaya koyacak. İşte finale kalan isimler...

        • 4

          GÖKHAN ÖZOĞUZ'UN TAKIMI

          Eray - Alp Gürsu

          Fırat Tandoğan

          Mert Özer

          Ertuğrul Hayrullah

        • 5

          HADİSE'NİN TAKIMI

          Sakine Akın

          Gözde Buldaş

        • 6

          BEYAZIT ÖZTÜRK'ÜN TAKIMI

          Doğa Kılıç

          Eren Can Çadırcı

          Nehir Gür

          Elçin Aytuna Durucan

          Funda Kayacık

        • 7

          MELİKE ŞAHİN'İN TAKIMI

          Gamze Şeker

          Polen Sena Yıldızoğlu

          Seyit Ali Özen

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