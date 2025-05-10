O Ses Türkiye finali ne zaman, saat kaçta? İşte 2025 O Ses Türkiye finalistleri
Cumartesi akşamları TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'de büyük final için heyecanlı bekleyiş başladı. Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin'in jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye'de finalistler ve takımlar belli oldu. Birbirinden yetenekli seslerin yer aldığı yarışmada, yarışmacılar finalde şampiyon olabilmek adına bütün hünerlerini sergileyecek. Şampiyonunun belli olacağı gecede O Ses Türkiye 2025 finalinin tarihi seyirciler tarafından mercek altına alındı. Peki, "O Ses Türkiye finali ne zaman, saat kaçta?" İşte 2025 O Ses Türkiye finalistleri...
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O Ses Türkiye 2025 şampiyonu belli oluyor. Athena Gökhan, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin'in jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye'de final heyecanı yaşanıyor. Finalistler şampiyon olabilmek adına sahnede ter dökecek. Peki, "O Ses Türkiye finali ne zaman, saat kaçta? 2025 O Ses Türkiye finalistleri kimler?" İşte O Ses Türkiye final tarihi...
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O SES TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2025 O Ses Türkiye final bölümü, 11 Mayıs Pazar saat 20.00'de yayınlanacak.
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O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ
Jüri koltuğunda oturan Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Hadise ve Gökhan Özoğuz'un ekiplerindeki finalistler, sahneye çıkarak tüm yeteneklerini ortaya koyacak. İşte finale kalan isimler...
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GÖKHAN ÖZOĞUZ'UN TAKIMI
Eray - Alp Gürsu
Fırat Tandoğan
Mert Özer
Ertuğrul Hayrullah
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HADİSE'NİN TAKIMI
Sakine Akın
Gözde Buldaş
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BEYAZIT ÖZTÜRK'ÜN TAKIMI
Doğa Kılıç
Eren Can Çadırcı
Nehir Gür
Elçin Aytuna Durucan
Funda Kayacık
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MELİKE ŞAHİN'İN TAKIMI
Gamze Şeker
Polen Sena Yıldızoğlu
Seyit Ali Özen