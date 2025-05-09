Birbirinden iddialı seslerin yarıştığı TV8’in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye finali için geri sayım başladı. Jüri koltuğunda Hadise, Gökhan Özoğuz, Melike Şahin ve Beyazıt Öztürk'ün oturduğu yarışmanın final bölümünde yapılacak seyirci oylamasıyla 4’e kalan yarışmacılar belli olacak. Ardından eleme yapılacak ve sona kalan iki isim arasından biri O Ses Türkiye birincisi seçilerek büyük ödülün sahibi olacak. Peki, O Ses Türkiye finali ne zaman, saat kaçta, finale kimler kaldı? İşte 2025 O Ses Türkiye finalistleri ve final bölümü tarihi…