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O ile başlayan kelimeler: Türkçe ve İngilizce

Türk alfabesinin on sekizinci harfi olan o harfi; alfabede yer alan sekiz ünlü harften bir tanesi olup kalın ünlüler arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra geniş ünlüler ailesinde de yer alan o harfi, birçok kelimenin ön, iç ve son sesi olarak da görev yapabilmektedir. Peki, o harfi ile başlayan kelimeler nelerdir? O ile başlayan Türkçe kelimeler hangileridir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Giriş: 24.03.2023 - 15:30 | Güncelleme: ABONE OL
O İle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce O İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler
HABERTURK.COM

O harfi ile ilgili bilinmesi gereken bir diğer önemli husus ise o harfinin, Öz Türkçe kelimelerde sadece ilk hecede bulunabilmesidir. Peki, o ile başlayan kelimeler nelerdir? O ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler hangileridir? İşte, tüm detaylar…

O Harfi İle Başlayan Kelimeler

Türk alfabesinde n harfinden sonra, ö harfinden ise önce gelen o harfi, birçok kelimenin ilk harfi olarak karşımıza çıkabilmektedir. Üç harfin yan yana getirilmesiyle oluşan “oda” ve “oba” gibi kelimelerden, “olanaksızlaşmak” gibi on beş harften meydana gelen kelimelere kadar yaklaşık 900 kadar sözcük o harfi ile başlamaktadır.

O İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

Türk dilinde, ilk harfi o olan ve 4 harften meydana gelen toplam kelime sayısı 67’dir. Aşağıdaki vermiş olduğumuz listede bu kelimelerin tamamına ulaşabilirsiniz:

  • obez, obje, obua, obur, obüs, ocak, odak, odun, ofis, oğan, oğul, oğuz, ojit, okar, okçu, okey, okka, okul, okur, olay, oldu, olgu, olma, olta, oltu, oluk, olur, oluş, omca, omur, omuz, onar, onat, onay, onca, onlu, onma, onum, onur, opal, opus, orak, oral, oran, ordu, orsa, orta, oruç, orun, orya, otağ, otçu, otel, otlu, otsu, otuz, oval, ovma, oyma, oysa, oyuk, oyum, oyun, oyuş, ozan, ozon, oslo.

O İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

O harfi ile başlayan ve 5 harften oluşan kelimelerin sayısı 83’tür.

  • oberj, obruk, ocuma, odacı, odalı, odeon, odsuz, oflaz, ofris, ofset, oğlak, oğlan, ojeli, okapi, okluk, oksit, oktan, oktav, okuma, okume, olası, olçum, oleik, olein, olgun, olmak, olmaz, olmuş, oluru, ombra, omlet, onama, ondan, ongen, ongun, oniks, onlar, onluk, onmak, onsuz, oosit, opera, optik, orada, oralı, orası, oraya, orcik, orfoz, organ, orgcu, orion, orkit, orlon, orman, ortaç, ortak, ortam, ortay, ortez, ortoz, otacı, otama, otçul, otist, otizm, otlak, otluk, otsul, otsuz, ovalı, ovmaç, ovmak, oyacı, oyalı, oydaş, oylum, oymak, oynak, oynaş, ozmoz, ozuga, oranj.

O İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

Türkçede 6 harften meydana gelen ve ilk harfi o olan kelimelerin sayısı yaklaşık olarak 150 kadardır. Bu kelimelerin arasından sizler için seçtiklerimiz ise şu şekildedir:

  • obuacı, oburca, ocakçı, ocaklı, odacık, odalık, oduncu, odunsu, oflama, ofsayt, oğullu, oğuzca, ohlama, okkalı, oklava, oktrua, okullu, okumak, okumuş, okunma, okuntu, okunuş, okutma, okutuş, olacak, olağan, olamaz, olanak, olanca, olaylı, oluklu, olumlu, oluşum, omurga, omuzlu, onamak, onanma, onarım, onarma, onaşma, onaylı, onuncu, onunki, onurlu, oranla, oranlı, orantı, ortaca, ortada, ortalı, oruçlu, osmani, otoban, otobur, otobüs, otogar, otoray, otoyol, oturak, oturma, oturum, oturuş, ovulma, ovunma, oylama, oymacı, oyuluş, oyuncu, oyuntu, ozanca, ozansı, ozonür.

O İle Başlayan İngilizce Kelimeler

  • Owl: Baykuş
  • Oil: Yağ
  • Onion: Soğan
  • Oriflamme: Sancak
  • Onset: Başlangıç
  • Obvious: Açık ya da görünen
  • Ourdoor: Açık alan
  • Offense: Suç
  • Observe: Gözlemek
  • Occult: Gizli
  • Offend: Gücendirmek
  • Originalty: Özgünlük
  • Offensive: Saldırganca ya da agresif
  • Occasion: Fırsat
Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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