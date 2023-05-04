O ile Başlayan Erkek İsimleri
Türkiye’de O harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları, büyük bir yelpaze sunduğu için pek çok ailenin dikkatini çekmektedir. Eğer siz de bebeğiniz için bir isim arayışındaysanız O ile başlayan erkek bebeği isim önerilerini inceleyebilirsiniz.
O Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları
- Oben: 1) O benim anlamında. 2) Erkek deve
- Obuz: Su kaynağı, iki derenin birleştiği nokta
- Oflaz: Sevilen güzel kişi
- Ogan: 1) Okan. 2) Güçlü. 3) Barış Tanrısı.
- Ogün: 1) Özel bir günde doğan. 2) Anısı olan.
- Oğan: Güçlü kişi
- Oğul: Erkek evlat
- Oğulcan: Can oğul anlamında
- Oğultürk: Türk oğlu
- Oğuz: Güçlü, mert, yiğit kişi
- Oğuzata: İyi huylu oğuzların soyuna mensup
- Oğuzhan: Yiğit han, oğuzların başı
- Oğuzkan: Hükümdarın soyuna mensup
- Oğuztay: Huyu iyi olan genç erkek
- Okan: Anlayışlı, akıllı
- Okat: Ok kullanan savaşçı
- Okay: Ok kadar doğru, ay kadar parlak olan
- Oker: Çok hızlı, hareketli
- Okman: Ok atan kişi
- Oktay: 1) Sinirli. 2) Doğru sözlü.
- Olca: Savaşta elde edilen ganimet
- Olcay: Talihli, şanslı
- Olcaytuğ: Şanslı, şans getiren
- Olgu: Gerçekte olan, var olan
- Olgun: Bilgi
- Oltan: Tan ol anlamında
- Oltun: Saygı gören kişi
- Oltunç: Tunç ol anlamında
- Omay: Gözde, seçilmiş olan
- Onat: Dürüst, güzel huylu
- Onay: Doğrulama eylemi
- Ongun: 1) Beğenilen kişi. 2) Verimli
- Onur: Kişinin kendisine duyduğu öz saygı
- Orbay: Ordu komutanı
- Orbey: Muhafız
- Orçun: 1) Sağlamlığıyla bilinen kişi. 2) Peşinden gelen, birinin erine geçen.
- Orhan: Şehri yöneten kişi, şehir yöneticisi
- Orhun: Yüksek mertebeye sahip Türk
- Orkut: Kutlu şehir
- Ortunç: 1) Ateş kırmızısı. 2) Tunçtan yapılan kale.
- Orun: 1) Makam. 2) Gizli.
- Oskay: 1) Ülkesini seven. 2) Sevinçli.
- Osman: 1) Osmanlı Devleti’nin kurucusu. 2) Bir kuş türü.
- Oytun: 1) Beğenilen yer. 2) Kutsal olan.
- Ozan: Saz çalan halk şairi.