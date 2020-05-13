İHA

Koronavirüsle mücadele kapsamında sokaklarda görülen artış nedeniyle Adıyaman'da maske zorunluluğu getirildi. Uygulama yarın geceden itibaren başlıyor.

Havaların ısınmasının ve tedbirlere duyarsız davranarak rehavete kapılan vatandaşlardan dolayı Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu, maskesiz sokağa çıkma kısıtlaması getirdi. Kısıtlama 14 Mayıs Perşembe günü saat 23.59’dan itibaren başlayacak. Belediye hoparlöründen ve polis araçlarından sürekli vatandaşların dışarı çıkmamaları konusunda da uyarılar yapılıyor.

Adıyaman Valiliği'nin konuyla ilgili yazılı açıklamasında şöyle denildi:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulması hayati derecede öneme haizdir. Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarla paylaşmaktadır.

Bu kapsamda, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile ilimiz genelinde hastalıktan korunmak için tüm vatandaşlarımızın herhangi bir nedenle ikametlerinden çıktıkları andan itibaren, ikametlerine dönünceye kadar maske takmadan sokakta ve kamuya ait açık ve kapalı alanlarda ve araçlarda bulunmaları yasaklanmıştır. Bu yasağın uygulanmasına 14 Mayıs 2020 günü saat 23.59’dan itibaren başlanılacaktır. Alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza cezai müeyyide uygulanacaktır."