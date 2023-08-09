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        Haberler Gündem O gece gökyüzüne bakmayı unutmayın! Perseid meteor yağmuru nedir, ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi?

        O gece gökyüzüne bakmayı unutmayın!

        Her sene temmuz ortasında başlayan meteor yağmuru, parça akımının konumuna göre ağustos ayında zirveye ulaşıyor. Gök taşlarının son derece yüksek hızlarla dünya atmosferine girip, sürtünme ile yanması sonucunda meydana gelen meteor yağmurlarının en bilineni için geri sayım devam ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 11:03
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        • 1

          Perseid meteor yağmuru için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Meteor yağmurları halk arasında "yıldız kayması" olarak nitelendirilir. Uzayda çok hızlı bir şekilde hareket eden meteorlar, ilerleme ile birlikte hava ile sürtüşme yaşar ve meteorda kızışma meydana gelir. Oluşan bu kızışma da meteor yağmuru olarak tanımlanır.

        • 2

          PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

          1992 yılından bu yana gözlemlenen Perseid Meteor Yağmuru, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşuyor. Perseid Meteor Yağmuru, Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemleniyor ve bu nedenle Perseid Meteor Yağmuru adıyla anılıyor.

        • 3

          PERSEID METEOR YAĞMURU NE ZAMAN GÖRÜLECEK?

          Perseid Meteor yağmuru 14 Temmuz'da başlayıp 1 Eylül'e kadar sürüyor. En yoğun görüldüğü gün ise bu yıl 12-13 Ağustos gecesi olacak.

        • 4

          PERSEID TÜRKİYE GÖRÜLECEK Mİ?

          Perseid gök taşı yağmurunu izlemek için birçok meraklı da bu dönemde şehir ışıklarından uzak alanlarda hem fotoğraf çekimi hem de çıplak gözle bu şöleni seyredebilmek için programlar hazırladı. Antalya'da doğa yürüyüş grubu Patika, 5 Ağustos Cumartesi 21.00'den 03.00'e kadar Orta Beydağları kuşağında, 1600-1700 rakımda hem gece yürüyüşü yaptı hem de Perseid meteorlarını gözlemledi.

        • 5

          METEOR YAĞMURU NASIL OLUŞUR?

          Halk arasında gök taşı olarak da bilinen meteorlar, gökyüzünde konumlanan cisimlerden kopan küçük parçalara verilen addır. Kimi zaman atmosferin çekim alanı içerisine giren meteorlar, bu aşamada uzayda çok hızlı bir hızda ilerler.

        • 6

          Uzayda çok hızlı bir şekilde hareket eden meteorlar, arkalarında ışık izi bırakarak gider. Yaşanan bu hızlı ilerleme ile birlikte hava ile sürtüşme yaşanır ve meteorda kızışma meydana gelmektedir. Oluşan bu kızışmaya da meteor yağmuru denmektedir ve eğer meteor yağmuru gece vaktinde gerçekleşirse, çıplak gözle bile izlenebiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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