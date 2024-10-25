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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'O Da Bir Şey Mi' Rotterdam Film Festivali’nde

        'O Da Bir Şey Mi' Rotterdam Film Festivali’nde

        Pelin Esmer'in yazıp yönettiği son filmi 'O DA BİR ŞEY Mİ', dünya prömiyerini Rotterdam Film Festivali'nde gerçekleştirecek. Başrollerini Timuçin Esen ve Merve Asya Özgür'ün paylaştığı film, festivalin Harbour bölümüne seçildi. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 11:26 Güncelleme: 25.10.2024 - 11:26
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        'O Da Bir Şey Mi' Rotterdam'da
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        ‘Koleksiyoncu’, ‘Oyun’, ‘11'e 10 Kala’, ‘Gözetleme Kulesi’ ve ‘İşe Yarar Bir Şey’ filmlerinin ödüllü yönetmeni Pelin Esmer’in en son 2019’da gösterime giren belgesel filmi ‘Kraliçe Lear’dan sonra şimdi de kurmaca uzun metrajlı filmi ‘O DA BİR ŞEY Mİ’ ilk kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

        Türkiye- Bulgaristan- Romanya ortak yapımı olan film, Avrupa’nın önde gelen film festivallerinden 30 Ocak- 9 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek Rotterdam Uluslararası Film Festivali’nin Harbour bölümünde prömiyerini yapacak.

        Senaryosunu Pelin Esmer’in kaleme aldığı ‘O DA BİR ŞEY Mİ’, Söke’de doğup büyüyen otel görevlisi bir genç kızla, İstanbul’da yaşayan tanınmış bir yönetmenin iç içe geçen hayatlarını konu alıyor.

        Pelin Esmer
        Pelin Esmer

        Kerem Çatay (Ay Yapım), Dilde Mahalli (Rosa Film) ve Pelin Esmer (sinefilm)’in yapımcılığını üstlendiği ‘O DA BİR ŞEY Mİ’nin tüm çekimleri Söke ve İstanbul’da gerçekleştirildi. Başrollerini Timuçin Esen ve ilk kez kamera karşısına geçen genç oyuncu Merve Asya Özgür’ün paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda İpek Bilgin, Nur Sürer, Mehmet Kurtuluş, Şebnem Hassanisoughi, Asiye Dinçsoy, Sermet Yeşil, Fehmi Karaarslan, Laçin Ceylan, Deniz Karaoğlu, Oğuz Kara gibi usta ve genç isimler bir arada yer alıyor.

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        #Rotterdam Film Festivali
        #Pelin Esmer
        #O da Bir Şey Mi
        #film
        #sinema
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