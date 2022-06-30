O anları anlattı: Sırtı yanıyordu, 'beni bırakma' diyordu!

Niğde'de Afgan ailenin 3'üncü kattaki evinde çıkan yangında kaçarken, balkondan atlayan kadını alt kat balkonunda bacağından yakalayan Fuat Kızıltepe (41), o anları anlattı.
Kızıltepe, "Refleksle kadını tuttum, o sırada sırtı yanıyordu. Sağ elimi attığımda elim yandı. 'Ağabey beni bırakma' diye sesleniyordu. Bırakmadık, kurtardık" dedi.
Fotoğraf: İHA
SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ
DHA'nın haberine göre 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki Afgan ailenin oturduğu dairede, dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Alevler, evi sararken ismi açıklanmayan kadın da kendini balkona attı. Yangının balkona kadar sıçradığı daireden kaçan kadın, korkuluklardan tutarak aşağı doğru sarkıp, kendini boşluğa bıraktı. Bu sırada alt kat balkonunda olan komşusu Fuat Kızıltepe, kadını bacağından yakaladı. Kızıltepe'nin sıkıca tuttuğu kadın, ters dönüp baş aşağı balkondan sarktı. Başını da balkonun duvarına çarpan kadın, komşusunun büyük çabası sonucu içeri çekilerek kurtarıldı. Bu anlar ise karşı binadan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Fotoğraf: İHA
Bu sırada evde bulunan 3 çocuk ile 1 kadın, ekipler ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Afgan 2 kadın ile 3 çocuk, ilk müdahalenin ardından götürüldüğü Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi'nde tedaviye alındı.
'SIRTI YANIYORDU'
Genç kadının hayatını kurtaran Fuat Kızıltepe, o anları DHA'ya anlattı. İlçede halk otobüsü şoförlüğü yapan Kızıltepe, "Sabah bağırış seslerine uyandım. Üst dairenin yandığını gördüm. Hemen üst daireye çıktım. Kapıyı açmaya çalıştım, açamadım. Daha sonra evimin balkonundan kapıyı açmak için demir aramaya geldim. Balkondan kadının sarktığını gördüm. Çevreden de bağırdılar. O an kadın kendisini bıraktı. Refleksle kadını tuttum, o sırada sırtı yanıyordu. Sağ elimi attığımda elim yandı. Sol elimle kadını tuttum. İçeri kadını çekemedim, kolumda derman kalmadı, sağ kolum demire çarptı. Allah'tan evimin kapısını açık bırakmışım. Ben de bağırmaya başladım, biri gelsin, diye. Kadın da 'Ağabey beni bırakma' diye sesleniyordu. Bırakmadık, neticesinde kadını kurtardık. Bağırma sesime 3-5 dakika sonra bir arkadaş geldi, onunla beraber çıkardık kadını" dedi.
KADINI KURTARIRKEN 2 PARMAĞI KIRILMIŞ
Fuat Kızıltepe, kadını balkonda yakaladığı sırada sol ayağının serçe parmağı ile yanındaki parmağın da kırıldığını belirterek, "Yanıma gelen kişiyle kadını içeri çektikten sonra o kadını alıp aşağı indirdi. Ben de levye alıp, üst kata çıkıp, kapıyı açarak daireye girdim. Zaten içerisi duman olmuş, her yer yanmış; çocuklar çıkarıldı. Bir kadın daha varmış, o da çıkarıldı sonra herkes yardımcı oldu, yangın söndürüldü" diye konuştu.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!