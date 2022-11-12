O anlar kamerada! Trafikteki kavgada dövüp kaçırmaya çalıştı!

İstanbul Sultangazi'deki Esentepe Mahallesi'nde 10 Kasım Perşembe günü öğleden sonra, biri Suriye uyruklu iki kişi arasında iddiaya göre yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olaya tarafların arkadaşları da dahil oldu.
ARACA BİNDİRİP KAÇIRMAYA ÇALIŞTI
DHA'da yer alan habere göre kavga sokak ortasında devam ederken, bir taraf, tartıştığı kişilerden birini zorla hafif ticari araca bindirerek kaçırmaya çalıştı.
KAÇINCA SİLAH ÇEKİP ATEŞ ETTİ
O sırada arabaya zorla bindirilen kişinin arkadaşı, aracın sağ kapısını açarak çıkmasını sağladı. İki arkadaş koşarak olay yerinden kaçtı. Araçla kaçanları yakalamaya çalışan kişiler, silahla da ateş etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenildi.
"DARP EDİLENİ ARKADAŞI KURTARDI"
Yaşananları anlatan bir mahalle sakini, "Önce Türk vatandaşıyla Suriye uyruklu bir kişi tartıştı. Daha sonra kavga ettiler. Ondan sonra başkaları da geldi. 2 araç geldi. Aracın bagajına bir kişiyi bindirip, dövdüler. Daha sonra diğer araca bindirdiler. Adamı tam götürecekleri sırada diğer arkadaşı kapıyı açtı. Arkadaşını kurtardı ve aşağıya doğru koştular. Kaçan bir kişinin arkasından otomobil sürücüsü kovaladı ve silahla havaya ateş etti. Kaçan kişiyi arabaya bindirip, götürdü. Olaydan sonra polis geldi, görgü tanıklarından bilgi aldı" dedi.
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